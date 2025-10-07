Різні версії документів про санкції проти Порошенка опубліковані на сайтах президента та РНБО, що свідчить по фальсифікацію - адвокат

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/06

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що на сайтах президента України та Ради національної безпеки та оборони наразі присутні дві версії документів щодо застосування санкцій проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка: одна версія – з помилками у персональних даних, а друга – з виправленнями, що, з його словами, є ознакою фальсифікації указу.

Як повідомляється на сайті політсили в понеділок, Новіков вважає, що Офіс президента підставив Національний банк, який вранці 13 лютого розіслав у фінустанови вказівки заблокувати рахунки Порошенка. "Представник президента разом з урядом ненав’язливо так "штовхнули під автобус" голову Нацбанку Пишного. Бо для представниці президента наразі дуже важливою тезою є те, що будь-який Указ президента, в тому часі Указ про санкції, набирає чинності лише після того, як його надрукували в офіційному Віснику президента України. Для них це спроба уникнути питання того, чому вони міняли цей Указ. Але вони мимоволі сказали, що офіційна інструкція НБУ для банків, – це свавілля, треба було чекати газети, а те, що Нацбанк вводить такі нормативи, це щось неправильне", – сказав він.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду продовжила 6 жовтня розгляд позову Порошенка щодо скасування указу про запровадження санкцій проти нього.

Повідомляється, що у ході розгляду справи стало відомо, що документи, на підставі яких були запроваджені санкції, були подані до РНБО заднім числом, вже після ухвалення рішення та підписання указу.

"Суд долучив матеріали, з яких виникає, що документи, які уряд надав на початку цього провадження як начебто документи, які відображали процедуру підготовки санкцій, фактично в РНБО ніколи не розглядалися. Насправді ці документи були готові, коли засідання РНБО вже відбулося, їх передавали вже потім", – розповів Новіков.

Сам Порошенко під час виступу в суді заявив, що влада намагається дискредитувати його як лідера найбільшої опозиційної фракції перед західними партнерами.

Наступне засідання у справі відбудеться 13 жовтня.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. За словами адвоката Іллі Новікова, підставами для санкцій стали так звана "вугільна справа" і Харківські угоди.