13:21 28.09.2025

У Молдові відбуваються вибори до парламенту

У неділю в Молдові відбуваються парламентські вибори, о 7:00 відкрилися всі 2 тис. 274 дільниці, вони працюватимуть до 21:00.

Під час голосування виборці мають обрати 101 депутата. Вибори відбуваються за пропорційною системою (за партійними списками). Термін дії мандата депутатів - чотири роки.

До бюлетенів для голосування занесено 23 конкуренти, але виборці можуть голосувати за 21 конкурента, оскільки Блок об'єднання нації (BUN) знявся з виборів на користь партії "Дія і солідарність" (PAS), а партію Moldova mare виключили за допущені порушення, непрозоре фінансування та фінансування з-за кордону.

Як зазначає "Європейська правда", на цих виборах уперше діє опція поштового голосування для громадян Молдови в 10 країнах. Загалом за кордоном - 301 дільниця в 41 країні. Попередні вибори засвідчили, що переважна більшість молдовської діаспори підтримує прозахідний курс країни, тому голоси цих виборців є вкрай важливими для партії влади "Дія і солідарність".

За парламентськими виборами в Молдові спостерігає рекордна кількість спостерігачів. Як повідомила пресслужба молдавської ЦВК, для спостереження було акредитовано 3 тис. 423 спостерігачі, зокрема 927 міжнародних спостерігачів.

Згідно з соціологічними опитуваннями, основна боротьба на виборах розгорнеться між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і "Патріотичним блоком соціалістів, комуністів, Майбутнє Молдови і Серце Молдови". Партію PAS підтримує президентка Майя Санду, а патріотичний блок очолюють колишні президенти Молдови Ігор Додон і Володимир Воронін.

