Політика
10:24 19.09.2025

Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що під час підготовки накладання санкцій на лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка була пройдена вся необхідна процедура.

"На РНБО розглядалося подання уряду, а до того як рішення приймалося урядом, була пройдена вся процедура, яка необхідна для розгляду або накладання санкцій. Тому тут ми діяли в межах і в спосіб", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання накладання санкцій проти Порошенка.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

