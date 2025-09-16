Інтерфакс-Україна
21:07 16.09.2025

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Індійський прем'єр Нарендра Моді, коментуючи телефонну розмову, що відбулася з президентом США Дональдом Трампом, заявив, що Індія вітає ініціативи Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України.

"Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного вирішення конфлікту в Україні", - написав Моді в соцмережі X.

Він висловив прагнення продовжити розвивати стратегічне партнерство Індії та США.

Моді подякував Трампу за дзвінок і за привітання на свою адресу на честь 75-річчя.

Раніше стало відомо, що помічник торговельного представника США з південної та центральної Азії Брендан Лінч і головний парламентер з індійської сторони Раджеш Агравал провели торговельні переговори. За інформацією ЗМІ, це шостий раунд переговорів щодо торговельної угоди між Індією і США. Він пройшов у Делі за кілька тижнів після спочатку запланованої дати, яку було перенесено після введення мит Вашингтона в розмірі 50% на індійську продукцію. Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела ці мита для Індії через те, що Делі закуповує нафту в Росії.

 

 

 

