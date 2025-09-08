Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім переговорним Кластером

У Брюсселі стартували скринінгові зустрічі за переговорним Розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", що належить до Кластеру 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

"Для нас ця сесія скринінгу – не початок, а підсумок багаторічної співпраці з Євросоюзом. Ми знаємо наші переваги, знаємо виклики, і сьогодні маємо можливість закласти фундамент для подальшої інтеграції українського агросектору до спільної політики ЄС", - цитує Тараса Качку Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що зустрічі триватимуть до 10 вересня, вони проходять у гібридному форматі.

Зокрема, у перший день розглянули: принципи, стратегію, напрями розвитку аграрної політики України; схеми підтримки аграрного сектору та інші види допомоги; національну політику підтримки розвитку сільських територій; фінансування сільськогосподарських видатків України та систему їх моніторингу; інтегровану систему адміністрування та контролю (IACS): поточний стан і плани розбудови; мережу даних про сталий розвиток фермерства (FSDN): поточний стан і подальші кроки; перероблені продукти.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.