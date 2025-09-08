Інтерфакс-Україна
Політика
17:50 08.09.2025

Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім переговорним Кластером

2 хв читати

У Брюсселі стартували скринінгові зустрічі за переговорним Розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", що належить до Кластеру 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". 

"Для нас ця сесія скринінгу – не початок, а підсумок багаторічної співпраці з Євросоюзом. Ми знаємо наші переваги, знаємо виклики, і сьогодні маємо можливість закласти фундамент для подальшої інтеграції українського агросектору до спільної політики ЄС", - цитує Тараса Качку Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що зустрічі триватимуть до 10 вересня, вони проходять у гібридному форматі. 

Зокрема, у перший день розглянули: принципи, стратегію, напрями розвитку аграрної політики України; схеми підтримки аграрного сектору та інші види допомоги; національну політику підтримки розвитку сільських територій; фінансування сільськогосподарських видатків України та систему їх моніторингу; інтегровану систему адміністрування та контролю (IACS): поточний стан і плани розбудови; мережу даних про сталий розвиток фермерства (FSDN): поточний стан і подальші кроки; перероблені продукти.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.

Теги: #україна #єврокомісія #брюссель #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:06 08.09.2025
ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

09:41 06.09.2025
Консультації урядів України і Словаччини відбудуться найближчим часом

Консультації урядів України і Словаччини відбудуться найближчим часом

15:06 05.09.2025
Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

14:44 05.09.2025
Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

13:32 05.09.2025
Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

13:02 05.09.2025
Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

19:20 04.09.2025
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

18:31 04.09.2025
Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

18:23 04.09.2025
Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

18:10 04.09.2025
Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА