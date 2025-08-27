Гарантії безпеки мають бути в договорі, який потребує ратифікації — голова делегації Ради у ПА НАТО

Гарантії безпеки для України повинні бути прописані у міждержавному договорі, який мають ратифікувати країни-підписанти, вважає голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Це має бути не меморандум, який підписується першими особами, а все ж таки міждержавний договір, який має найвищу силу в міжнародному праві, і він має бути ратифікований парламентами всіх тих країн, які його підписали", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у середу.

За словами народного депутата, у договорі потрібно, по-перше, конкретно прописати, що мають зробити гаранти безпеки, а по-друге, у ньому мають бути пункти, які країни-гаранти зобов’язуються виконати, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну.

"Ми маємо не озиратися на позицію Російської Федерації, коли ми будемо говорити про юридичне закріплення, тому що росіянам по цимбалах будь-які документи, які вони підписують, чи з якими вони погоджуються. Важливо закріпити це з тими, хто поважає силу права і поважає документи, які вони підписують - це західні країни", - зазначив народний депутат.