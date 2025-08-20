Порошенко в ефірі MSNBC: мета Путіна – розколоти захід, він не збирається зупиняти війну

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC сказав, що Путін не планує закінчувати війну, і тільки спільна позиція України, Європи та Сполучених Штатів може змусити диктатора погодитись на припинення вогню, повідомляється на сайті "Євросолідапеості".

"Ми не маємо жодних сумнівів, що без сильної позиції наших партнерів з Європейського Союзу, з НАТО, зі Сполучених Штатів Путін не збирається зупиняти війну. Але зараз, після саміту в Анкориджі, після саміту у Вашингтоні ми принаймні маємо серйозні сподівання, що це можливо", – сказав Порошенко.

"Це точно те, чого Путін не хоче. Це тому, що Путін хоче вбивати українців. Путін хоче захопити Україну. На Полтавщині, в Чернігівщині, в Одесі щоночі ми маємо атаки безпілотників, балістичних ракет. Це ще один доказ того, що нам терміново потрібне беззастережне, сильне, всеосяжне та всебічне припинення вогню. Це можна запровадити протягом години. А трюк Путіна про довгострокову мирну угоду з непередбачуваними результатами - це не те, що ми шукаємо", – вважає політик.

"Я маю право так говорити, тому що маю досвід таких самих переговорів з Путіним з 2014 року. Я думаю, що це була наша перемога, перемога України, перемога нормандського формату за участю Сполучених Штатів, що ми змогли досягти припинення вогню наприкінці 2014-го – на початку 2015-го року в рамках Мінського процесу", – нагадав Порошенко.

Він також зазначив, що Путіну досі не вдалося досягти своєї мети і розколоти захід.

"Якою була мета Путіна? Розділити весь західний світ. Зруйнувати всі спроби єдності та солідарності. І він програв. Вашингтонський саміт, можливо, вперше, або це був досить рідкісний факт, коли всі європейські лідери разом з лідером Сполучених Штатів, разом з українським президентом продемонстрували єдність з Україною, трансатлантичну єдність. І це дає нам сильну надію. Це робить нас сильнішими", – вважає Порошенко.

Він також додав: участь України у форматі НАТО - це найдешевший і найефективніший спосіб зупинити війну.