Інтерфакс-Україна
Політика
20:17 19.08.2025

Нардепи та експерти розходяться в оцінці перспектив зустрічі Зеленського з Путіним

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики (фракція "Слуга народа") Данило Гетманцев вважає, що за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа з європейськими лідерами у Вашингтоні стало зрозуміло, що прогрес у мирному регулюванні дійсно можливий і його підтримують всі союзники України.

"Боюся наврочити, але, схоже, ми наближаємось до миру… Очікуємо, що завдяки лідерству Президента Трампа, вдасться досягти домовленостей про тристоронню зустріч. І на ній будуть напрацьовані спільні рішення щодо чесної мирної угоди, гарантій безпеки і розвитку для України. Буде підтверджено наш незворотний шлях до єдиної Європи", - написав Гетманцев у Facebook.

Він висловив сподівання, що "через тиждень – два ми зрозуміємо, що війна завершується, а ті, хто прагне війни, програють".

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький зазначає, що на порядку денному зустрічі було лише два питання - гарантії безпеки та обмін територіями, при чому остання фактично не обговорювалася. "Зеленський запропонував перенести її на особисту зустріч із Путіним. Судячи з усього, Трампа це влаштувало. Ймовірність особистої зустрічі Путіна із Зеленським є надзвичайно низькою… Отже, пропозиція перенести обговорення питання територій на тристоронню зустріч фактично означає сподівання не обговорювати його взагалі", - переконаний він.

Натомість питання гарантій безпеки, за словами нардепа, є найскладнішим, оскільки РФ прагнутиме залишити за собою можливість у будь-який момент відновити війну, "а Україна хоче гарантій того, що війни більше ніколи не буде".

Народний депутат фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко за результатами зустрічі у Вашингтоні відзначив, що увесь світ готовий і далі підтримувати Україну. "Нам головне тримати позицію, триматися за рідну землю. Ніяких поступок агресору. З точністю до навпаки. Агресор має припинити війну, припинити вогонь та почати реальні перемовини про мир", - написав він у Facebook.

Представник інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса за результатами зустрічі вважає першим і основним питанням, чи відбудеться справді зустріч Путіна і Зеленського найближчим часом. "Якщо росіяни знов будуть посилати Мединського і старшого двірника Кремля, то відповідь буде однозначна - затягування часу. Якщо дійсно відбудуться перемовини, то шальки терезів почнуть схилятися у бік справжніх перемовин. І навіть у тому випадку не можна буде виключати, що ми бачимо затягування часу. Але ймовірність справжніх перемовин вже буде більшою", - зазначив він.

При цьому він вважає, що посилення санкцій щодо РФ допомогло б процесу, але висловив переконання, що Трамп їх не введе. "І війна триває. І тривають перемовини чи їх імітація. І зараз гаряча картопля полетіла до Путіна. Його хід наступний", - наголосив Фурса.

Старший партнер юридичної фірми Avellum, ексголова Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук також відзначив, що під час саміту у Вашингтоні "мʼяч знову перекинули на поле Московії".

Проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння Українського католицького університету (УКУ) Дмитро Шеренговський відзначає, що ключова інтрига наступних тижнів не лише в тому, чи дійсно зустріч Путіна і Зеленського відбудеться та чи буде вона продуктивною, "але й чи вдасться Заходу перетворити символічну дипломатію на enforceable guarantees (зобов’язання з механізмами контролю)". Якщо ж ми знову опинимося на полі великих, але розмитих декларацій, то лише підсилить опцію Путіна просто затягувати час", - написав він у Facebook.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що у Вашингтоні вдалося уникнути "якоїсь катастрофи", а Україна та її європейські партнери підготувалися до зустрічі дуже добре. Він вважає, що Трамп досі націлений на швидке завершення війни за "планом Путіна", але ця зустріч, хоч і не змінила його мету, але допомогла відмовити від швидких дій. "Трампа вдалося відмовити від швидкої угоди з росіянами. Вийшло трошки пом'якшити його прагнення зробити це тут і тепер", - зазначив Горбач у розмові з DW.

Військовий блогер Кирило Сазонов назвав головним політичним результатом зустрічі у Вашингтоні підготовку до зустрічі Путіна с Зеленським. "Зрозуміло, що Кремль буде затягувати час, "підвищувати представництво" поступово, та й самі прями перемовини можуть тривати довго. За цей час бункерний щур розраховує, що фронт впаде і ми будемо швидко відступати. А тому погодимося на будь-які умови. Ми будемо тримати фронт, завдавати ударів та чекати на обвал російської економіки. Ось таке змагання - що відбудеться швидше", - відзначив він.

Сазонов вважає, що українська сторона витиснула з ситуації максимум, а "російська економіка не протримається довго, я би сказав – пів року".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #експерти #перемовини #сша

