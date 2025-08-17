Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув великого прогресу з РФ, але не уточнив, якого саме.

"Великий прогрес щодо Росії. Слідкуйте за нами!", - написав він у власній соцмерещі Truth Social в неділю.

При цьому він розкритикував ЗМІ, які розкритикували його зустріч з Володимиром Путіним в Анкоріджі на Алясці в п'ятницю, і назвав ту зустріч чудовою.

"Якби я змусив Росію здати Москву в рамках Угоди, фейкові новини та їхні партнери, радикально-ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку та дуже погану угоду…Я не можу нічого сказати чи зробити, що спонукало б їх чесно писати чи повідомляти про мене. У мене була чудова зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, війни, якої ніколи не мало бути", - написав Трамп.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.