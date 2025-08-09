Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

Зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці спрямована на притягнення російського диктатора до відповідальності перед світом, заявив духівник американського президента Марк Бернс.

"Запрошення Путіна на територію США – це не вшанування його. Це загнання його в кут. Це не святкування. Це конфронтація. Зустріч на Алясці спрямована на те, щоб притягнути Путіна до відповідальності віч-на-віч, під прицілом усього світу, і змусити його зробити вибір, який міг би покласти край кровопролиттю", - написав він в соцмережі Х.

За словами Бернса, запрошення супротивників за стіл переговорів заради служінню американським інтересам та справі миру свідчить про силу та впевненість.

"Президент Трамп демонструє справжнє лідерство, яке готове безпосередньо протистояти злу, щоб зупинити його, а не уникати його заради видимості", - пише пастор.

Американський пастор вважає, що відмова Путіна від зустрічі не змусить його зникнути, а "лише продовжить війну та страждання українського народу".

Як повідомлялося, губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат Аляска стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ.

Раніше Трамп повідомив, що його зустріч з Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Раніше в цей день президент США повідомив, що вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.