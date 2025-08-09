Інтерфакс-Україна
Політика
21:16 09.08.2025

Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

2 хв читати
Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

Зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці спрямована на притягнення російського диктатора до відповідальності перед світом, заявив духівник американського президента Марк Бернс.

"Запрошення Путіна на територію США – це не вшанування його. Це загнання його в кут. Це не святкування. Це конфронтація. Зустріч на Алясці спрямована на те, щоб притягнути Путіна до відповідальності віч-на-віч, під прицілом усього світу, і змусити його зробити вибір, який міг би покласти край кровопролиттю", - написав він в соцмережі Х.

За словами Бернса, запрошення супротивників за стіл переговорів заради служінню американським інтересам та справі миру свідчить про силу та впевненість.

"Президент Трамп демонструє справжнє лідерство, яке готове безпосередньо протистояти злу, щоб зупинити його, а не уникати його заради видимості", - пише пастор.

Американський пастор вважає, що відмова Путіна від зустрічі не змусить його зникнути, а "лише продовжить війну та страждання українського народу".

Як повідомлялося, губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат Аляска стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ.

Раніше Трамп повідомив, що його зустріч з Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Раніше в цей день президент США повідомив, що вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

 

Теги: #путін #пастор #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 09.08.2025
Моббс: Вибір Трампа визначить долю України, США та світу

Моббс: Вибір Трампа визначить долю України, США та світу

16:00 09.08.2025
Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

15:54 09.08.2025
Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

15:47 09.08.2025
Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

09:27 09.08.2025
Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

06:42 09.08.2025
Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

06:23 09.08.2025
Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

01:19 09.08.2025
Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

16:34 08.08.2025
Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

ВАЖЛИВЕ

Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

Вступ України до НАТО - фундаментальне питання безпеки для Польщі, заявляє голова Комітету із закордонних справ польського Сейму

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

ОСТАННЄ

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

Політики та експерти відзначають нереальність вимог РФ на тлі розмов про можливу зустріч Трампа з Путіним

Група нардепів зі "Слуги народу" внесла в Раду законопроєкт про звільнення міністрів за інтерпеляцією

Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

Заступниця голови фракції "Голос": РФ намагатиметься тягнути час

Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Поки немає ознак того, що Путін відмовився від своїх ультиматумів

Суд визнав незаконним рішення Київради щодо обмеження створення заповідних зон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА