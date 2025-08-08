Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

Українці в контексті війни Ізраїля з Іраном, яка відбулася в червні 2025 року, більше симпатизують Ізраїлю, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Значно більше українців симпатизують саме Ізраїлю. Так, 42% симпатизують Ізраїлю і лише 3% – Ірану. Не симпатизують жодній стороні – 42%", - вказується у звіті за результатами дослідження.

Відзначається, що цей результат є протилежним до результатів, отриманих в ході опитування росіян.

"Порівняно з росіянами можна бачити, що росіяни хоча й скоріше критичні до обох сторін, але відчутно більшу симпатію все-таки мають до Ірану. Лише 3% росіян симпатизують Ізраїлю, а 25% симпатизують Ірану. В Україні ж ситуація зовсім інша і українці у багато разів більше симпатизують саме Ізраїлю", - наголосили в КМІС.

Зазначається, що українці і раніше висловлювали підтримку Ізраїлю в ході опитувань. Так, у грудні 2021 року і в січні 2023 року КМІС проводився опитування для Посольства Держави Ізраїль, де, серед іншого, були запитання, кого українці підтримують у дипломатичному конфлікті з Іраном. До повномасштабного вторгнення 54% не підтримували жодну сторону, 28% підтримували Ізраїль і лише 1% підтримували Іран. Після повномасштабного вторгнення, особливо після застосування Росією смертельної зброї з Ірану, на початку 2023 року вже 64% підтримували Ізраїль (і лише 1% підтримували Іран, а 18% не підтримували жодну сторону). А в грудні 2023 року, після теракту 7 жовтня, більшість українців (69%) підтримували Ізраїль у конфлікті з Палестиною.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, наголосив, що українці усвідомлюють необхідність мирного та взаємно ввічливого співіснування незалежно від релігійної належності, проте водночас і розуміють важливість довгострокової безпеки.

"Офіційне ставлення керівництва Ірану або терористів ХАМАС (тут ми маємо підкреслити, що мова не йде про звичайних іранців чи палестинців) до Ізраїлю не може не нагадувати відкриті заклики росіян (як у владі, так і серед пересічного населення) до ліквідації української нації. Така риторика залишає мало простору до дій, крім як чинити опір, і тому для багатьох українців паралелі між Ізраїлем і Україною є очевидним. Вислів легендарної Г. Меїр "Неможливо домовлятися про мир із тими, хто прийшов тебе вбивати" ілюструє ситуацію і в Ізраїлі, і в Україні", - зазначив він.

У той же час, відзначив Грушецький, це накладається на відчуття багатьох українців, що керівництво Ізраїлю надає недостатню підтримку Україні попри схожість ситуації, в якій опинилися країни. Крім цього, у багатьох українців виникає занепокоєння через ситуацію в Секторі Газа та загалом долю палестинців.

"У будь-якому випадку, сподіваємося, наші результати в Україні і результати опитування в Росії доведуть керівництву та народу Ізраїлю, що саме українці (а не росіяни) є природними союзниками Ізраїлю та ізраїльсько-українська співпраця має сильний потенціал для обох сторін", - резюмував він.

Опитування проводилось упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1022 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.