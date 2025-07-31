Вступ України до НАТО - фундаментальне питання безпеки для Польщі, заявляє голова Комітету із закордонних справ польського Сейму

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Голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі та голова Ради співпраці з Україною Павел Коваль під час свого візиту до Києва запевнив у непохитній підтримці євроатлантичного шляху України.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" він заявив, що Польща підтримує вступ України у ЄС та НАТО.

На уточнююче питання стосовно НАТО, Коваль відповів, що членство в Альянсі України - це "фундаментальне питання безпеки для Польщі".

"Україна має величезну армію, навчену в тому числі НАТО, озброєну, взаємосумісну з НАТО. Тобто в певному сенсі Україна вже є в НАТО. Мені здається, що це не може бути такою ситуацією, що після війни армія України чи українські ветерани почують, що їх країна залишається поза НАТО. Таке неможливо уявити при здоровому глузді", - сказав він.

Коваль додав: "Це просто елементарний реалізм".