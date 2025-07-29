"Євросолідарність" подає альтернативний законопроєкт щодо НАБУ/САП

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/29

Фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала у Верховній раді альтернативний законопроєкт до президентського для відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), заявила співголова фракції народний депутат Ірина Геращенко.

"Законопроєкт Зеленського має кілька суттєвих зауважень, на які вже звернули увагу правозахисники і експерти. Зокрема, він не повертає скасований прозорий конкурсний відбір у прокуратурі, що в українських реаліях посилить залежність прокурорів, провокуватиме посилення репресій і "закручування гайок", - повідомила Геращенко.

Також, зазначають у політсилі, невирішеною залишається проблема із позасудовими обшуками, на надмірність яких звернула увагу зокрема, голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Неправомірність застосування практики позасудових обшуків в Україні також має реакцію і Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Ми вважаємо, що позасудові обшуки можливі тільки по тяжким злочинам – вбивство, зґвалтування, мінування, а також ми врахували критику, яку почули від САП, НАБУ, і тут залишена норма, що термінові обшуки можуть відбуватися у випадку хабаря або спроби хабаря. Це важливо в контексті боротьби з корупцією", – пояснила Геращенко.

Також "Євросолідарність" вимагає залишити прозорі конкурси в прокуратурі.

Геращенко також наголосила на необхідності повернути в підслідність НАБУ Офіс президента та його керівництво, а також Державне бюро розслідувань (ДБР) та його керівництво, які раніше виведені з нього.

"Наша команда, яка свого часу створювала антикорупційну інфраструктуру, а 22 липня намагалася зупинити порушення регламенту в ВР і зняти з розгляду скандальний законопроєкт щодо знищення незалежності НАБУ/САП, наполягає на негайному відновленні повноцінної роботи цих інституцій", - зазначила Геращенко.

Разом з тим, Геращенко вітає зареєстрований президентом Володимиром Зеленським законопроект 13533 навіть попри, за її словами, порушення регламенту при його реєстрації. "Якби у Верховній Раді України діяв регламент та була незалежність, законопроєкт Зеленського подавався б і реєструвався як альтернативний, а не окремий. Адже він стосується тієї самої теми, якої стосується і депутатський законопроєкт", - пояснила нардепка.

"Європейська Солідарність" закликала нардепів з усіх фракцій повертатися в Київ, де 31 липня парламент має "оперативно виправити ці помилки, які були проголосовані".

У свою чергу, нардепка з "Євросолідарності" Вікторія Сюмар повідомила про спроби зриву засідання антикорупційного комітету через нібито неявку на нього "представників олігархічних груп" і що, за її словами, туди не могли себе включити представники фракції (ІФ-У) "Слуги народу".

Саме тому Геращенко закликає транслювати наживо засідання парламенту.

"Суспільство повинно знати позицію депутатських фракцій, хто як голосує, і політики мають нести за це відповідальність. Якщо буде пряма трансляція, це дисциплінує залу для того, аби оперативно і швидко виправити помилки 22-го липня, аби законопроєкт було прийнятий, відразу підписаний спікерам, президентам і відновив незалежність роботи антикорупційних органів", – пояснила вона.

Сюмар зазначила, що ухвалення законопроєкту №12414 "збурило українське суспільство і викликало незадоволення наших партнерів" і тому вони припинили фінансування соціальних виплат, що є "загрозою для кожного українця". "Щоб це розблокувати, вже не час гратися в різні політичні ігри, хоча така спокуса є", – зауважила вона.

Також Геращенко додала, що 31 липня спливає термін для призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) законно обраного на конкурсі кандидата, а серед маяків міжнародних фінансових донорів України є також реформа ДБР та інші нагальні законопроєкти, які саботуються владою.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його. У низці міст України з вівторка почалися щоденні акції протесту проти законопроєкту.

Зеленський після ним термінового підписання закону про обмеження незалежності САП та НАБУ та різкої критики цього кроку з боку частини суспільства та зовнішніх партнерів заявив про намір внести в парламент законопроєкт, який "забезпечить силу" системі правопорядку, відсутність російського втручання в неї та норми для незалежності антикорупційних інституцій.

24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрований внесений Зеленським законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ і САП. Верховна Рада розгляне його 31 липня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Очільники дипломатичних місій країн G7 заявили, що очікують швидкого ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ й САП. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Зеленський продемонстрував ознаки зрілого демократичного лідера, зареєструвавши у Верховній Раді свій законопроєкт і заявила, що "його успішне прийняття стане гарним кроком на шляху відновлення довіри".