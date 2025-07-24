Інтерфакс-Україна
Політика
08:34 24.07.2025

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

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Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

Член Сенатського комітету з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву після ухвалення Верховною Радою України закону, який змінює статус НАБУ та САП.

"Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції гідності. Примітно, що цей прогрес був досягнутий в умовах боротьби України проти агресії Росії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою закон, підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - йдеться у заяві сенаторів.

"Одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що в країні панує корупція. Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які можуть підірвати цей прогрес", - закликали сенатори у заяві.

Вони наголосили, що "продовжує існувати значна двопартійна підтримка України та згода щодо того, що в інтересах України – і наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечити, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США".

 

Теги: #сенат #заява #сша #корупція

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