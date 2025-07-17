Інтерфакс-Україна
Політика
08:18 17.07.2025

Свириденко про Шмигаля: У нього можна було вчитися не лише як у керівника, а й як у людини

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Свириденко про Шмигаля: У нього можна було вчитися не лише як у керівника, а й як у людини

Кандидат в прем'єр-міністри України Юлія Свириденко подякувала Денису Шмигалю і всій команді попереднього уряду, і заявила, що це були одні з найважливіших років у її професійному житті.

"Дуже вдячна Денису Анатолійовичу Шмигалю і всій команді попереднього уряду. Понад три роки тому Денис Анатолійович запросив мене долучитися до команди - і з того моменту ми пройшли разом дуже багато. Повномасштабне вторгнення. Рішення, які приймалися під звуки сирен. Втома, тривога, відповідальність. Але водночас і підтримка, командна робота, спільна мета. Ми тримали економіку, коли все хиталося, і шукали ресурси для зростання там, де здавалося уже нічого немає. Це були одні з найважливіших років у моєму професійному житті", - написала Свириденко в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку Шмигаля з посади прем'єра.

Вона підкреслила, що їй пощастило пройти ці роки поруч із "людиною, яка вміє зберігати спокій у найбуремніші моменти".

Вона додала, що Шмигаль завжди був для неї прикладом мудрості, патріотизму, відповідальності.

"У нього можна було вчитися не лише як у керівника, а й як у людини. Я щиро сподіваюсь, що ми і надалі продовжимо працювати разом. Попереду ще багато викликів і багато рішень. Але коли поруч є такі люди - спокійніше йти далі", - написала Свириденко.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, а до цього запропонував першій віцепрем’єрці-міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

 

Теги: #шмигаль #свириденко

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