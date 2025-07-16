Порошенко розкритикував зміни в держбюджет перед заміною уряду і передачу 8 млрд грн з бюджету Києва в Резервний фонд

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/15

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкритикував зміни до Державного бюджету, які вніс Кабінет міністрів перед зміною уряду, назвавши нелогічними їх в таких умовах, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на нуль – повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу… Ви пропонуєте голосувати бюджет прямо перед відставкою уряду. Уряд, який запланував бюджет, йде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, кого ще не обрали. Потім буде пропонуватися програма без бюджету", – сказав Порошенко під час виступу в парламенті.

Також політик зауважив, що вилучені з бюджету Києва в Резервний фонд 8 млрд грн не підуть на Збройні сили України.

"Зараз ви хочете збільшення Резервного фонду. Ви забираєте в усіх киян 8 мільярдів і передаєте не Збройним силам – передаєте їх у Резервний фонд. Подивіться, як використаний Резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних Сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди", - зазначив парламентар.

Він запропонував вносити зміни до Держбюджету вже після змін в уряді. "Зніміть із розгляду і розглядайте після формування уряду", – закликав Порошенко.