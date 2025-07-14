Інтерфакс-Україна
Політика
17:17 14.07.2025

Профільний комітет пропонує Раді зупинити для України дії Оттавської конвенції

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Профільний комітет пропонує Раді зупинити для України дії Оттавської конвенції

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді зупинити дії Оттавської конвенції для України, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Розглянули та підтримали проєкт закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення". Рекомендували Верховній Раді прийняти цей законопроєкт за основу і в цілому", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок за результатами засідання комітету.

За словами народного депутата, ухвалення закону посилить оборонні спроможності України.

Теги: #законопроєкт #мережко #оттавська_конвенція

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