Стефанішина заявляє, що не мала ні з ким жодних розмов про переформатування уряду і її кандидування в посли України в США

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що не мала ні з ким жодних розмов про переформатування уряду і її кандидування в посли України в США.

"Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де. Те, що я можу точно підтвердити, що до кінця року як мінімум у нас розпланована робота і по напрямку європейської інтеграції і по напрямку Мін'юсту, і по об'єднанню реформ в сфері верховенства права з нашим євроінтеграційним шляхом", - сказала Стефанішина в інтерв'ю для "Факти ICTV", відповідаючи на запитання про переформатування уряду і її кандидування на посла України в США.

У зв'язку з цим, вона допустила, що, можливо, це лише чутки.

Як повідомлялося, раніше видання Bloomberg з посиланням на слова інформованої особи повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив заміну чинного посла в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні разом із віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

Раніше серед можливих кандидатур називали також міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького та заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкву.

Як повідомлялося, надзвичайним і повноважним послом України в США з 25 лютого 2021 року є Оксана Маркарова.