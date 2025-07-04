Інтерфакс-Україна
Політика
20:40 04.07.2025

Військовим у Чернівцях заборонили приймати техніку від Порошенка

2 хв читати

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попри масовану нічну ракетно-дронову атаку на Київ сьогодні приїхав у Чернівці, де планував передати партію техніки для однієї з військових частин, яка дислокується в обласному центрі, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

 Однак, як повідомив політик, військова контррозвідка заборонила приймати допомогу від Порошенка. Його зустріч із військовими скасували, а їх самих терміново відправили на Схід.

"Це основна мета мого сьогоднішнього приїзду – я мав передати 4 прально-душових комплекси і авторемонтну майстерню військовій частині, яка дислокується в Чернівцях. Наші військові подзвонили і сказали: Петро Олексійович, на жаль, ми не зможемо, бо ми маємо виїхати до вашого приїзду терміново, але ми з вами зустрінемося на Сході. Я кажу, що нема питань, ми так і зробимо", – зазначив Порошенко. 

Він наголосив, що зараз країна має всі ресурси спрямувати на одну мету – забезпечення ЗСУ.

 "Якщо ми хочемо миру, ми маємо бути сильними. Для цього потрібно забезпечити українські Збройні Сили. Ті, хто в тилу, мають перевести економіку на військові рейки і ні на що інше не витрачати грошей. Не на бруківку, не на "велике крадівництво", не на "тисячу", не на кешбеки, ні на інші корупційні речі, а на одне – поки не виграємо війну, кожна копійка Збройним Силам", – наголосив він і зауважив, що корупція залишає українських воїнів без набоїв, без мін, без комплексів РЕБ.

 

Теги: #зсу #порошенко #допомога #чернівці #європейська_солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 04.07.2025
У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

19:54 04.07.2025
В СБС ЗСУ запущена єдина онлайн-система обліку та верифікації відпрацювань – командуючий

В СБС ЗСУ запущена єдина онлайн-система обліку та верифікації відпрацювань – командуючий

15:33 04.07.2025
Що таке "Контракт 18-24"?

Що таке "Контракт 18-24"?

11:31 04.07.2025
Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

18:40 03.07.2025
25 років довіри: соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні

25 років довіри: соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні

16:42 02.07.2025
Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

14:01 02.07.2025
НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

14:41 01.07.2025
Порошенко анонсував участь в з’їзді Народної партії Іспанії та Конференції з питань відновлення України в Римі

Порошенко анонсував участь в з’їзді Народної партії Іспанії та Конференції з питань відновлення України в Римі

13:46 01.07.2025
Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

10:22 01.07.2025
Україна мала вийти з Оттавської конвенції з початком повномасштабної війни - член комітету нацбезпеки

Україна мала вийти з Оттавської конвенції з початком повномасштабної війни - член комітету нацбезпеки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Алієвим боротьбу проти агресії РФ та розвиток двосторонніх відносин

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

ОСТАННЄ

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Макрон та Стармер проведуть нову зустріч "коаліції охочих"

Орбан звинуватив Україну у підготовці до впливу на вибори 2026 року та діяльність її спецслужб в країні

Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

Зеленський мав аудієнцію у короля Данії

МЗС України запросило посла Угорщини у зв’язку із недружніми заявами угорської сторони

Путін знов заявив Трампу, що РФ не відступить від своїх цілей у війні з Україною

NAUDI підтримує ідею правового режиму "Defence City"

Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

Зеленський і президент Єгипту доручать розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА