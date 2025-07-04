Військовим у Чернівцях заборонили приймати техніку від Порошенка

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попри масовану нічну ракетно-дронову атаку на Київ сьогодні приїхав у Чернівці, де планував передати партію техніки для однієї з військових частин, яка дислокується в обласному центрі, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Однак, як повідомив політик, військова контррозвідка заборонила приймати допомогу від Порошенка. Його зустріч із військовими скасували, а їх самих терміново відправили на Схід.

"Це основна мета мого сьогоднішнього приїзду – я мав передати 4 прально-душових комплекси і авторемонтну майстерню військовій частині, яка дислокується в Чернівцях. Наші військові подзвонили і сказали: Петро Олексійович, на жаль, ми не зможемо, бо ми маємо виїхати до вашого приїзду терміново, але ми з вами зустрінемося на Сході. Я кажу, що нема питань, ми так і зробимо", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що зараз країна має всі ресурси спрямувати на одну мету – забезпечення ЗСУ.

"Якщо ми хочемо миру, ми маємо бути сильними. Для цього потрібно забезпечити українські Збройні Сили. Ті, хто в тилу, мають перевести економіку на військові рейки і ні на що інше не витрачати грошей. Не на бруківку, не на "велике крадівництво", не на "тисячу", не на кешбеки, ні на інші корупційні речі, а на одне – поки не виграємо війну, кожна копійка Збройним Силам", – наголосив він і зауважив, що корупція залишає українських воїнів без набоїв, без мін, без комплексів РЕБ.