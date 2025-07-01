DOGE може зайнятися розслідуванням діяльності Маска – Трамп

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Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання репортера про те, чи може бути депортований Ілон Маск, заявив, що Маском може зайнятися Департамент ефективності державного управління (DOGE).

"Думаю, треба подумати. Можливо, нам доведеться нацькувати на Ілона DOGE. Знаєш, що таке DOGE? DOGE - це монстр, який може повернутися і з'їсти Ілона. Хіба це не було б жахливо?", - заявив Трамп.

Він додав, що не планує відмовлятися від планів припинення мандату на електричний транспорт.

"Він отримує багато субсидій. Але Ілон дуже засмучений тим, що мандат на електричний транспорт збираються припинити. І знаєте що? Якщо подумати, хто хоче... Не всі хочуть електромобілі. Я не хочу електромобіль. Я хочу мати, можливо, бензиновий, можливо, електричний, можливо, гібридний. Можливо, колись водневий", - сказав Трамп.