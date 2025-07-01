Єрмак про конфлікт РФ з Вірменією й Азербайджаном: причина цього небажання Кремля визнавати суверенітет сусідів

Фото: сайт Президента України

Росія одночасно вступила у конфлікт з Азербайджаном і Вірменією, головна причина цього - небажання Кремля визнавати суверенітет сусідніх країн, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"російські спецслужби витісняють із Баку, в Єревані відбуваються арешти проросійських діячів, а в інформаційному полі рф лунають відверті образи на адресу лідерів обох країн. Ключова причина всього цього - небажання Кремля визнавати суверенітет сусідів", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Він додав, що РФ недавно намагалася виступати посередником, проте сама перетворилася на джерело дестабілізації.

"Ці події - черговий сигнал для всіх: імперська модель москви більше не працює. Її вплив стрімко зникає, а народи пострадянського простору дедалі гучніше заявляють про своє право обирати власний шлях, без диктату недоімперії", - наголосив керівник ОП.