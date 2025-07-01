Україна мала вийти з Оттавської конвенції з початком повномасштабної війни - член комітету нацбезпеки

Україна мала вийти з Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін з початком повномасштабної агресії Росії, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Вихід України з Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін — це рішення, яке мало бути ухвалене ще декілька років тому, з початком широкомасштабної російської агресії. Воно є цілком виправданим і обґрунтованим як із військової, так і з політичної та гуманітарної точки зору. Це питання виживання та права на самозахист. московія ігнорує будь-які домовленості, тому Україна повинна діяти прагматично, захищаючи інтереси та життя своїх громадян", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Фріз підкреслила, що Росія масово використовує протипіхотні міни як проти військових, так і проти цивільного населення, знищуючи інфраструктуру, мінуючи поля, дороги, житлові райони на окупованих і звільнених Україною територіях, але жодних дієвих механізмів покарання агресора за це з боку міжнародної спільноти досі не створено.

"Дотримання міжнародних угод має сенс лише за умови їх рівної та відповідальної імплементації всіма сторонами війни. У ситуації, коли агресор цинічно порушує гуманітарне право, а Україна позбавлена права використовувати певні типи озброєння, створює для нас додаткову вразливість та ставить під загрозу життя захисників і цивільного населення", - зазначила народна депутатка.

Вона зауважила, що Україна послідовно доводила свою прихильність принципам гуманітарного права та обмеженням щодо застосування зброї, але в нинішніх реаліях країна не може залишатись заручником односторонніх зобов’язань.

Фріз акцентувала, що водночас Україна зберігає відкритість до співпраці з міжнародними партнерами щодо мінімізації гуманітарних ризиків, розмінування територій та захисту цивільного населення.

"Повернення до виконання вимог Оттавської конвенції можливе лише після завершення війни, звільнення всіх окупованих територій та відновлення контролю над кордонами", - наголосила Фріз.