Інтерфакс-Україна
Політика
17:42 29.06.2025

Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

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Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

Законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема передбачає введення імпортних мит в розмірі 500% до країн, які купують продукцію в РФ та не допомагають Україні, зокрема, КНР та Індії, повідомив політик.

"То що ж робить цей законопроект? Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, буде накладено 500% тариф. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна, вони підтримують його військову машину. Мій законопроект має 84 співавтори. Він дозволить президенту запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб отримати їх, зупинити їх від підтримки військової машини Путіна, щоб заманити його за стіл переговорів", - сказав Грем в ефірі ABC News в неділю.

На питання ведучого, чи переконав він президента США Дональда Трампа у необхідності прийняття законопроєкту, щоб запровадити жорсткі нові санкції проти Росії, сенатор відповів: "Тут великий прорив".

"Вчора президент вперше сказав мені – я грав з ним у гольф - він каже: час внести ваш законопроєкт", - сказав Грем.

При цьому він зазначив, що це від президента США залежить, чи буде цей законопроєкт впроваджений, чи ні, "але ми збираємося дати президенту Трампу інструмент у своєму арсеналі". "Після липневої перерви ми збираємося ухвалити законопроект, який дозволить президенту (підписати його – ІФ-У)… Це залежить від нього, як його впровадити, але ми намагаємося посадити Путіна за стіл переговорів", - додав Грем.

Кількома днями раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що запропоновані у законопроєкті Грема санкції у поєднанні з сильними санкційними рішеннями ЄС та інших союзників мають примусити РA до перемир'я, що відкриє дорогу до можливих мирних перемовин. За словами міністра, Україна очікує від американських друзів твердих рішень, щоб примусити Росію до миру і справжніх мирних перемовин.

Очільник МЗС України наголосив, що санкції проти РФ – це не лише про підтримку України, але ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину.

Теги: #законопроєкт #санкції #трамп #грем

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