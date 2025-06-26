Інтерфакс-Україна
Політика
12:16 26.06.2025

В Орбана оголосили результати т.зв. референдуму щодо України в ЄС

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В Орбана оголосили результати т.зв. референдуму щодо України в ЄС

В уряді Угорщини оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував, повідомляє угорське видання Telex.

"Віктор Орбан оголосив остаточні результати референдуму Voks2025 щодо вступу України до ЄС напередодні саміту ЄС, що розпочнеться у четвер. Прем'єр-міністр заявив, що загалом проголосувало 2 млн 278 тис осіб. З них 2 млн 168 тис, або 95% тих, хто віддав свої голоси, проголосували проти вступу України до ЄС, тоді як решта 5% проголосували за підтримку України", - йдеться у повідомленні видання на сайті у четвер.

Зазначається, що це "був не референдум, а опитування громадської думки, подібне до національних консультацій, яке не має обов'язкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент. Важливе питання полягає в тому, наскільки достовірними можуть бути дані про кількість респондентів та відповіді "так/ні"".

Заявлена кількість учасників "референдуму" складає приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб). У Telex зазначають, що кількість голосів та загалом результат голосування може викликати обґрунтовані сумніви, оскільки практична перевірка засвідчила, що одна особа може проголосувати двічі, якщо зайде у систему з різними адресами електронної пошти.

Раніше опозиційний політик, голова партії "Тиса", Петер Мадяр заявив про провал "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджував, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тисяч осіб.

В МЗС України вважають, що національні консультації VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу мали маніпулятивну мету, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення.

Теги: #угорщина #україна #референдум #єс

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