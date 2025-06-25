Мерц закликає США запровадити нові санкції проти РФ

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що для вирішення припинення війни в Україні необхідно посилити економічний тиск на Москву, і закликав США ввести нові санкції слідом за Євросоюзом.

"Ми повинні підвищити рівень економічного тиску на Москву. Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо активнішої участі США в санкціях", - сказав Мерц на прес-конференції в середу після саміту НАТО в Гаазі.

За його словами, Сенат США найближчими днями проголосує за законопроект про антиросійські санкції. Мерц повідомив, що зустрівся "на полях" саміту з президентом США Дональдом Трампом і попросив його особисто схвалити нові обмеження проти РФ.

Мерц зазначив, що вважає економічний тиск на Росію єдиним шляхом, що веде до завершення української кризи.

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - наголосив він.

У понеділок портал 24.hu з посиланням на главу угорського МЗС Петера Сійярто повідомив, що Угорщина і Словаччина заблокували новий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Також 24 червня офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Аріанна Подеста заявила, що ЄК зробила свою пропозицію щодо подальшого зниження "стелі" цін на російську нафту, і її буде запропоновано до уваги лідерів країн ЄС на саміті Євросоюзу 26-27 червня.