Президентка Європейської комісії: ми повинні тиснути на Путіна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення тиску на Володимира Путіна, аби він "серйозно брав участь у переговорах" щодо справедливого та міцного миру в Україні.

"Ми повинні тиснути на президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно брав участь у переговорах щодо справедливого та міцного миру. Тому 18-й пакет санкцій є болючим, складним. Я знаю, що наші друзі з G7 наслідуватимуть цей приклад, запроваджуючи санкції", - сказала вона під час спільних заяв для ЗМІ генерального секретаря НАТО, керівництва ЄС та президента України.

Президентка ЄК запевнила у продовженні підтримки України. Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.