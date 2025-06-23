Інтерфакс-Україна
Політика
17:29 23.06.2025

Рютте: саміт ухвалить рішення, які зроблять НАТО сильнішим

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Рютте: саміт ухвалить рішення, які зроблять НАТО сильнішим

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що саміт альянсу, який пройде в Гаазі 24-25 червня, ухвалить історичні рішення, спрямовані на посилання альянсу, зокрема, на збільшення фінансування на оборону на рівні 5%ВВП.

"Ми зустрічаємося у справді історичний момент, коли нашій безпеці загрожують значні та зростаючі виклики. Оскільки світ стає дедалі небезпечнішим, лідери країн Альянсу прийматимуть сміливі рішення щодо зміцнення нашої колективної оборони, роблячи НАТО сильнішим, справедливішим і смертоноснішим альянсом. Це включатиме новий масштабний план інвестицій в оборону, який встановить контрольний показник інвестицій в оборону до 5% ВВП", - заявив він у понеділок в Гаазі на пресконференції перед початком саміту НАТО, який пройд 24-25 червня в Гаазі.

Рютте наголосив, що узгоджені зусилля щодо нарощування оборонної промисловості по усьому альянсу "забезпечать не лише більшу безпеку, а й більше робочих місць".

Генсек нагадав, що за останні п'ять-шість місяців союзники "досягли вирішального прогресу" у плані збільшення витрат на оборону. "Але наше середовище безпеки змінилося, і не на краще. Загрози, з якими ми стикаємося сьогодні, вимагають від нас набагато, набагато більше для забезпечення ефективного стримування та захисту. НАТО має детальні оборонні плани. Ми знаємо, як протистояти небезпекам, що стоять перед нами. І ми прагнемо захищати кожен сантиметр території альянсу, якщо будь-який потенційний супротивник зробить помилку, напавши на будь-якого члена альянсу", - продовжив Рютте.

За його словами, грунтуючись на цих планах, союзники узгодили амбітний новий набір цілей щодо можливостей, "конкретних, практичних вимог, які гарантують, що ми можемо реалізувати наші оборонні цілі". "Виконавши це важливе завдання, тепер зрозуміло, які інвестиції знадобляться для ефективного виконання наших потреб. І вкрай важливо, щоб кожен член Альянсу ніс свою справедливу частку тягаря. План інвестицій в оборону, який члени Альянсу узгодять у Гаазі, запроваджує нову базову планку – 5% ВВП для інвестування в оборону. Це квантовий стрибок, який є амбітним, історичним і фундаментальним для забезпечення нашого майбутнього", - переконаний генсек НАТО.

Зазначивши, що деталі планів засекречені, Рютте тим не менше навів декілька прикладів того, на що підуть інвестиції. А саме: це п'ятикратне збільшення можливостей протиповітряної оборони, тисячі танків і бронетехніки і мільйони артилерійських боєприпасів". "Оскільки ми інвестуємо більше, вкрай важливо, щоб ми також виробляли більше", - наголосив він.

Генсек висловив переконання, що "більше інвестуючи та виробляючи, ми будуємо сильнішу НАТО". "Стаючи сильнішими та справедливішими, ми також продемонструємо, що, хоча НАТО є і залишатиметься оборонним альянсом, не повинно бути жодних сумнівів у нашій здатності та рішучості захищати наші країни та реагувати з потужною силою у разі нападу. Ось що означає бути більш смертоносним альянсом. Тож, коли лідери разом зберуться на саміт НАТО, саме це є нашою метою", - додав Рютте.

Теги: #рютте #саміт_нато

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