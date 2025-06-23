Рютте: найбільшою та безпосередньою загрозою залишається Росія
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що найбільшою та безпосередньою загрозою для альянсу залишається Росія.
"Звичайно, найзначнішою та безпосередньою загрозою, з якою стикається цей альянс, залишається Російська Федерація. Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю, а також Білорусі", - заявив він у понеділок в Гаазі на пресконференції напередодні саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі.
Генсек наголосив, що союзники хочуть миру для українського народу та припинення жахливої війни проти нього. "Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - запевнив Рютте.