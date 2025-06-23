Рютте: найбільшою та безпосередньою загрозою залишається Росія

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що найбільшою та безпосередньою загрозою для альянсу залишається Росія.

"Звичайно, найзначнішою та безпосередньою загрозою, з якою стикається цей альянс, залишається Російська Федерація. Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю, а також Білорусі", - заявив він у понеділок в Гаазі на пресконференції напередодні саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі.

Генсек наголосив, що союзники хочуть миру для українського народу та припинення жахливої ​​війни проти нього. "Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - запевнив Рютте.