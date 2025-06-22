Українські політики та політологи відзначають як переваги, так і негативні наслідки ударів США по Ірану

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак дав зрозуміти, що позитивно оцінює удари США по ядерних об'єктах в Ірані і що теза "мир через силу", якої дотримується президент США Дональд Трамп, слід застосовувати і щодо РФ.

"Мир через силу - правильні слова. Росія також розуміє виключно мир через силу", - написав Єрмак в Телеграм у неділю вранці.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький вважає, що своїми ударами США продемонстрували приклад рішучості у протидії глобальним загрозам безпеці. "Так само від рішучості Сполучених Штатів залежить, чи зможе Росія й надалі знищувати українські міста, вбивати мирних мешканців і тероризувати Європу", - написав Княжицький у Facebook, відзначивши, що Іран "є одним із ключових союзників Кремля у війні проти України".

"США мають можливість це зупинити — і ми всі сподіваємося, що вони зроблять саме так", - додав він.

Проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння Українського католицького університету (УКУ) Дмитро Шеренговський відзначив, що удар США по Ірану відводить увагу та ресурси світової спільноти від України напередодні саміту НАТО в Гаазі.

"Найближчими днями в Гаазі відбудеться саміт Альянсу, на якому пріоритетом мали бути витрати, ППО і Східний фланг. Але тепер вся увага - на Іран. Це вже не просто друга гаряча точка. Це потенційний новий фронт, який відтягує ресурс від України - увагу, аналітику, боєприпаси. І що гірше - радикалізує дискусії в самих США. Якщо Іран відповість, а США застрягнуть у конфлікті, Україна яка вже в США спала з пріоритету і лише завдяки Європі втягувалася в список справ Білого Дому, тепер в довгий ящик піде", - написав він у Facebook.

З іншого боку, за словами Шеренговського, тепер РФ, "який пробував себе продати Трампові як медіатора щодо Ізраїлю-Ірану буде змушена робити вибір" між Іраном і США.

При цьому він відзначив, що "що факт удару не означає кампанії" і у Вашингтоні "явно хочуть обмежитися одноразовою акцією".

Президент університету "Київська школа економіки" (KSE) Тимофій Милованов вважає, що удари США по Ірану матимуть позитивний вплив на Україну.

"США вдарили по Ірану. Для нас це добре. Це послабить Іран і його підтримку росіі. Це пришвидшить вирішення війни між Ізраїлем та Іраном, і скоріше поверне увагу, хоч частково, до України", - написав Милованов у Facebook.

Також він відзначив, що це збільшить бюджет на оборонку в США і нормалізує додаткові витрати на військові дії в інших країнах, а також послабить в США позицію тих, хто підтримує адміністрацію, але при цьому вимагає ізоляційної зовнішньої політики. "Найважливіше, що якщо ситуація з Іраном буде чітко і швидко вирішена на користь Ізраїля і США, у адміністрації може зʼявитись апетити для вирішення таких ситуацій силою в інші з місцях, включно з Україною", - додав Милованов.

При цьому він відзначив наявність і негативних для України наслідків. "Увага до України повність втраченю… Але це відбулось незалежно від ударів по Ірану. І чим швидше ситуація в Ірані вирішиться, тим швидше хоч частина уваги повернеться до України… Трамп тепер може вийти з перемовин про мир в Україні і просто забити на це. По перше, не факт що це погано. По друге, він вже і так фактично вийшов", - вважає він.

Також президент KSE погодився з тим, що після ударів піднімуться світові ціни на нафту. "Росія заробить на цьому. Але отримає значно послабленого союзника", - сказав Милованов.

У свою чергу український журналіст Олексій Бобровников розцінив удар по Ірану саме як корисний для РФ через підвищення цін на нафту.

"Після удару ситуація може продовжувати розвиватися будь-яким шляхом, окрім деескалації. За даними JPMorgan, ціна на нафту Brent, яка вже зросла на 20% за останній місяць до 79,04 долара, може піднятися до 130 доларів за барель за найгіршого сценарію. Флагманська російська нафта Urals, —один з ключових факторів надходження до бюджету та військового фонду країни, — зросла майже на 15% після початку воєнних дій між Ізраїлем та Іраном тиждень тому. Ціни на нафту зростатимуть, у ворога буде ще більше грошей", - написав Бобровников у Facebook, відзначивши також, що у Ірана лишається вагомий важіль впливу – можливість перекрити Ормузську протоку, через яку транспортується близько п'ятої частини світового обсягу нафти.

Він вважає, що у Кремлі "вже можуть почати забувати про дефіцит бюджету". "За найгіршим сценарієм ескалації, в другій половині року РФ зможе закрити майже половину свого дефіциту у надходженнях. Плюс зростатиме "сірий" сегмент, — це фактично неминуче. Можна передрікати, що санкції проти "сірого" нафтового флоту Росії не будуть дієвими в умовах радикального погіршення офіційної, "білої" логістики і шаленого зростання цін. Сіра зона завжди росте в таких умовах, і Путіну вигідно абсолютно все, що відбувається зараз", - відзначив журналіст.

Ранше так само розцінював удари Ізраїлю по Ірану представник інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса. "Ізраїль вночі вдарив по Ірану. Нафта вгору, шанси Трампа на нобелевську премію миру вниз. Десь радіє один маленький Путін. Мистецтво угоди", - написав Фурса у Facebook 13 червня.

Політолог Сергій Таран вважає, що Володимир Путін взагалі не збирається рятувати Іран і йому абсолютна байдужа доля цієї країни, і оцінює вплив завданих США ударів як позитивні для України. "Можна точно казати, це точно позитивна історія, що ці удари показали дипломатичну неспроможність Путіна. По-перше, виявилося, що він дуже поганий союзник і що дії Путіна аж ніяк не сприяли тому щоб захистити свого союзника. Який перший почав постачати зброю під час російсько-української війни", - сказав Таран в ефірі Еспресо.

Він вважає, що "це буде удар по Росії і по спроможності Путіна в регіоні, і буде сигнал світу про те, що Росія не така могутня як здавалося", і переконаний, що Путін не потрібний президенту США Дональду Трампу як переговірник з Іраном.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак назвав "очевидном плюсом" те, що США вдарили по Ірану як союзнику РФ і та ніяк не відреагувала, але відзначив, що технології виготовлення "Шахедів" вже передані Росії і Іран "уже виконав програму-максимум для нашої війни".

"Ключове запитання, яке зараз існує: чи скористається Москва аргументами США та Ізраїлю, аби приступити до промислового знищення українських міст, аргументуючи це тим, що, мовляв, під Одесою, Києвом, Харковом чи Житомиром збирають "брудну бомбу"? Мова йде саме про процес виправдання потенційних терористичних актів, які тепер запросто можна списати на "тактику американців", - написав він у Facebook.

Також експерт відзначив фактор ціни на нафту, яка може вплинути на війну в Україні, зокрема, впливає на можливість введення додаткових санкцій проти РФ.

"Історія навколо Ірану відкриває ще більше варіативностей щодо майбутнього устрою світу, ніж це було до цієї ночі… Для того, щоб світ остаточно розбився об стіну хаосу, залишилося не так вже й багато - Трамп має на наступному тижні довалити НАТО, Пекін має вступитись за Іран, Північна Корея відправити сотню тисяч солдат в Україну, а Росія перекинути на Кубу ядерку", - вважає Шлінчак.

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.