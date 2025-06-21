Інтерфакс-Україна
Політика
15:07 21.06.2025

У Канаді Україна передала Бессенту список зброї, яку готова закупити у США – Зеленський

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У Канаді Україна передала Бессенту список зброї, яку готова закупити у США – Зеленський

Під час саміту G7 перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту пакет необхідної зброї, яку Україна готова купити в США, заявив президент України Володимир Зеленський.

"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, там велика сума, і туди входять системи ППО "Patriot".

"Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції", - додав він.

14 червня Зеленський повідомив, що є пакет зброї, який Україна хотіла б закупити в США, про нього можна домовитися лише на рівні лідерів, але Україна комунікує з американськими виробниками щодо можливості закупівлі деякої зброї.

Теги: #бессент #канада

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