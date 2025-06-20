Інтерфакс-Україна
Політика
11:38 20.06.2025

Латвія запроваджує заборону на купівлю нерухомості громадянами та юрособами РФ і Білорусі

2 хв читати
Латвія запроваджує заборону на купівлю нерухомості громадянами та юрособами РФ і Білорусі

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив закон, що забороняє російським і білоруським юрособам, а також громадянам цих країн купувати нерухомість у республіці, повідомила пресслужба латвійського парламенту.

Повідомляється, що заборона вводиться "з метою зміцнення національної безпеки та запобігання можливих загроз її інтересам".

"Її передбачається поширити на юридичні особи, в яких громадяни цих країн володіють щонайменше 25% акцій (часток), в яких фактичними власниками є громадяни Росії або Білорусі, а також на юридичні особи, створені на території Росії або Білорусі. Заборона поширюватиметься на угоди, укладені після набуття чинності цим законом", - ідеться в повідомленні.

Там уточнили, що стосовно громадян РФ і Білорусі заборона не діятиме в разі, "якщо купується єдине житло, а у набувача є постійна посвідка на проживання, видана до набрання чинності законом, або є статус постійного жителя Євросоюзу". Крім цього, виняток зроблено для випадків, коли нерухоме майно успадковують родичі або визнають його власністю за вердиктом суду.

При цьому підкреслюється, що "незнання закону стороною правочину не звільняє її від обов'язку його дотримуватися. Особи мають обирати суб'єктів правочину, які відповідають критеріям закону, і не можуть посилатися на незнання положень закону. Отже, потенційний продавець нерухомості повинен буде оцінити, з ким він укладає договір купівлі-продажу, і повинен враховувати наслідки, що визначають, що цей правочин не буде дійсним згідно із законом".

Теги: #латвія #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 19.06.2025
Президенти Кіпру та Латвії обговорили ситуацію на Близькому сході та в Україні, висловившись за продовження її підтримки

Президенти Кіпру та Латвії обговорили ситуацію на Близькому сході та в Україні, висловившись за продовження її підтримки

00:04 04.06.2025
Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН

Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН

14:46 02.06.2025
Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

22:17 26.05.2025
Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

19:28 26.05.2025
Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

20:13 16.05.2025
Портфель нерухомості Dragon Сapital наразі складає біля 600 тис. кв. м, валовий борг впав до $40-45 млн – CEO

Портфель нерухомості Dragon Сapital наразі складає біля 600 тис. кв. м, валовий борг впав до $40-45 млн – CEO

11:56 29.04.2025
Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

11:10 24.04.2025
Глава МЗС Латвії про атаку РФ: М’ясник у Кремлі налаштований на війну, немає жодної ознаки миру

Глава МЗС Латвії про атаку РФ: М’ясник у Кремлі налаштований на війну, немає жодної ознаки миру

15:12 16.04.2025
Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

16:10 11.04.2025
Парламент Фінляндії схвалив заборону росіянам на угоди з нерухомістю

Парламент Фінляндії схвалив заборону росіянам на угоди з нерухомістю

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

ОСТАННЄ

Путін вдає, що пропонує послуги у припиненні війни на Близькому Сході, водночас відмовляючись припинити атаки по Україні - Сибіга

Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців не надані підстави

Рада припинила повноваження нардепа Довгого

Трамп у розмові з Путіним попросив його "розібратися з Росією", а не з Близьким Сходом

Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

Єврокомісар Йоргенсен: заборона на імпорт росгазу за новими контрактами буде до кінця цього року, за довгостроковими – до кінця 2027р.

Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка дозволить відмовитися від росгазу та нафти в ЄС до кінця 2027р

Адміністрація Трампа розпускає групу, що займалася тиском на Росію – ЗМІ

Порошенко стверджує, що автором "вугільної справи" проти нього був Портнов

Трамп заявляє, що не зв'язувався з Іраном для переговорів щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА