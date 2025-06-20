Латвія запроваджує заборону на купівлю нерухомості громадянами та юрособами РФ і Білорусі

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив закон, що забороняє російським і білоруським юрособам, а також громадянам цих країн купувати нерухомість у республіці, повідомила пресслужба латвійського парламенту.

Повідомляється, що заборона вводиться "з метою зміцнення національної безпеки та запобігання можливих загроз її інтересам".

"Її передбачається поширити на юридичні особи, в яких громадяни цих країн володіють щонайменше 25% акцій (часток), в яких фактичними власниками є громадяни Росії або Білорусі, а також на юридичні особи, створені на території Росії або Білорусі. Заборона поширюватиметься на угоди, укладені після набуття чинності цим законом", - ідеться в повідомленні.

Там уточнили, що стосовно громадян РФ і Білорусі заборона не діятиме в разі, "якщо купується єдине житло, а у набувача є постійна посвідка на проживання, видана до набрання чинності законом, або є статус постійного жителя Євросоюзу". Крім цього, виняток зроблено для випадків, коли нерухоме майно успадковують родичі або визнають його власністю за вердиктом суду.

При цьому підкреслюється, що "незнання закону стороною правочину не звільняє її від обов'язку його дотримуватися. Особи мають обирати суб'єктів правочину, які відповідають критеріям закону, і не можуть посилатися на незнання положень закону. Отже, потенційний продавець нерухомості повинен буде оцінити, з ким він укладає договір купівлі-продажу, і повинен враховувати наслідки, що визначають, що цей правочин не буде дійсним згідно із законом".