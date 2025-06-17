Єврокомісар Йоргенсен: заборона на імпорт росгазу за новими контрактами буде до кінця цього року, за довгостроковими – до кінця 2027р.

Європейський комісар Ден Йоргенсен (Dan Jørgensen) говорить, що законодавчою ініціативою, спрямованою на поступову відмову від імпорту російської нафти та газу до кінця 2027 року, імпорт за новими контрактами буде заборонено до кінця цього року, за довгостроковими контрактами – до кінця 2027 року.

Про це він повідомив у вівторок в Страсбурзі на пресконференції, представляючи законодавчу ініціативу.

"Цією законодавчою пропозицією ми вирішуємо наше власне енергетичне майбутнє. Це означає, що до кінця 2027 року на наших ринках більше не буде російського палива. Законодавство, яке пропонує сьогодні Європейська Комісія, є безпрецедентним та потужним. Ми запроваджуємо заборону на імпорт російського газу поетапно. Спочатку імпорт за новими контрактами буде заборонено з кінця цього року. На подальшому етапі ми поступово припиняємо весь імпорт за чинними контрактами, включаючи довгострокові. Це призведе до повної відмови від російського газу до кінця 2027 року", - деталізував європейський комісар.

За словами Йоргенсена, для того, щоб мінімізувати ризики обходу заборони, також буде запроваджено систему відстеження та моніторингу російського газу на ринках ЄС. "Імпортери повинні будуть надавати митним органам інформацію щодо походження газу, особи постачальника, а також точок в'їзду та доставки СПГ", - пояснив він.

Європейський комісар зазначив, що Європейська комісія також "отримає повне уявлення про ринок, отримавши доступ до інформації про контракти на постачання". "Це зробить нашу заборону ефективною. Я хочу наголосити, що це поступове скасування буде поступовим і добре скоординованим з державами-членами. Ми хочемо обмежити навантаження та можливий ризик для наших компаній. Ключовим інструментом для цього будуть Національні плани диверсифікації. Кожна держава-член повинна буде визначити заходи та терміни для добре керованого поступового виведення", - сказав Йоргенсен.

Він додав, що Єврокомісія буде підтримувати держави-члени та "працюватиме з ними на кожному кроці". "Місяць тому ми розробили цю дорожню карту. Сьогодні, за допомогою цих конкретних дій, ми починаємо будувати цей шлях. Шлях до більш незалежної Європи, до більш конкурентоспроможної Європи, до більш стабільного та безпечного суспільства. І, найголовніше, до сильнішого та більш сталого майбутнього, що живиться нашою власною чистою, зеленою, безпечною та доступною енергією", - наголосив єврокомісар.

Йоргенсен запевнив, що ухвалюючи це рішення, ЄС "демонструє рішучість". "Сьогодні ми вирішили перекрити кран російського газу. Занадто довго наша енергетична залежність шкодила Європі та допомагала Росії. Цього більше не буде. Це потрібно змінити. Є таке прислів'я: менше — це більше. І сьогодні це прислів'я як ніколи правдиве. Бо чим менше енергії ми імпортуємо з Росії, тим більше безпеки та незалежності ми матимемо в Європі. Чим менше грошей ми витрачаємо на викопне паливо в Росії, тим більше ми можемо інвестувати у власну чисту, зелену, безпечну та доступну енергетику. Тож сьогодні послання зрозуміле. Менше - це більше. Менше енергії з Росії, більше потужностей для Європи. Росія неодноразово ставила під загрозу енергетичну безпеку Європи. Розрив енергетичних зв'язків з Росією є абсолютною необхідністю", - заявив він.