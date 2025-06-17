Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка дозволить відмовитися від росгазу та нафти в ЄС до кінця 2027р

Європейська комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовані на поступову відмову – до кінця 2027 року - від імпорту російського газу та нафти до країн-членів ЄС.

Відповідне рішення було ухвалено Колегією Європейської комісії у вівторок в Страсбурзі.

"ЄС поступово та ефективно припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року, згідно з законодавчою пропозицією, яку сьогодні представила Європейська Комісія. Це покладе край ризикам для ЄС ринкової та економічної безпеки через залежність від російського викопного палива та, зрештою, підвищить енергетичну незалежність та конкурентоспроможність Союзу", - сказано в пресрелізі, розповсюдженому у вівторок Європейською комісією.

В ЄК деталізували, що запропонований Регламент передбачає поетапну відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (ЗПГ), що походять з Російської Федерації або експортуються прямо чи опосередковано з Російської Федерації. Він також пропонує заходи для сприяння повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року. Держави-члени повинні будуть представити плани диверсифікації з точними заходами та етапами для поступового припинення імпорту російського газу та нафти.

"Згідно з передбачуваною поступовою забороною імпорту, імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу, що постачається до країн, що не мають виходу до моря, та пов'язаний з довгостроковими контрактами, які будуть дозволені до кінця 2027 року. Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року", - пояснюється в пресрелізі.

Також будуть заборонені довгострокові контракти на послуги терміналів ЗПГ для клієнтів з Росії або контрольованих російськими підприємствами. "Це забезпечить перенаправлення потужностей терміналів до альтернативних постачальників, що зрештою підвищить стійкість енергетичних ринків. Цей поетапний підхід допоможе ефективно зупинити імпорт російського газу, водночас обмежуючи можливий вплив на ціни на енергоносії в Союзі та уникаючи будь-якого ризику для безпеки постачання. Комісія підтримуватиме держави-члени протягом усього процесу. Вона буде уважно стежити, разом з Агентством ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), за прогресом та наслідками поступового припинення імпорту російського газу та нафти. У разі загрози безпеці постачання однієї або кількох держав-членів, Комісія може вжити необхідних надзвичайних заходів", - деталізують в ЄК.

В Регламенті також прописані положення щодо підвищення прозорості, моніторингу та відстеження російського газу на ринках ЄС, які сприятимуть ефективному впровадженню заборони на імпорт. "Згідно з запропонованим Регламентом, компанії, які мають контракти на постачання російського газу, повинні будуть надавати інформацію Комісії. Крім того, імпортери російського газу повинні будуть надавати митним органам всю необхідну інформацію, що підтверджує шлях імпортованого газу від його фактичного походження до точки імпорту до Союзу", - зазначається в повідомленні.

Наступним кроком має бути ухвалення цього Регламенту Європейським парламентом та Радою ЄС. Ухвалення в Раді вимагатиме кваліфікованої більшості. Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з державами-членами щодо диверсифікації зусиль та покращення інфраструктури, особливо з тими, на яких це найбільше впливає.

В Єврокомісії зазначили, що ця законодавча пропозиція відповідає Дорожній карті REPowerEU, яку Комісія ухвалила минулого місяця. "Вона визначає загальноєвропейський план поступової та добре скоординованої відмови від імпорту російського газу в дусі солідарності, одночасно прагнучи чистого переходу. Сьогоднішня пропозиція була розроблена для збереження безпеки енергопостачання ЄС, обмежуючи при цьому будь-який вплив на ціни та ринки, як пояснюється в супровідному аналіз", - наголошується в пресрелізі.

В ЄК деталізували, що від постачання решти обсягів російського газу можна поступово відмовитися без значного економічного впливу чи ризиків для безпеки постачання завдяки наявності достатньої кількості альтернативних постачальників на світовому газовому ринку, добре взаємопов'язаному газовому ринку Союзу та наявності достатньої імпортної інфраструктури в ЄС. Крім того, сьогоднішня пропозиція містить вбудовані запобіжні заходи для реагування на реальні умови газових ринків, водночас надаючи компаніям надійну правову базу.

"Загалом, поступова відмова від російського викопного палива зробить важливий внесок у досягнення цілей Компаса конкурентоспроможності, Угоди про чисту промисловість та Плану дій щодо доступної енергетики. Чистіша та незалежна енергетична система допомагає стимулювати економіку, а також підтримувати амбіції Європи щодо декарбонізації", - вважають в ЄК.

Коментуючи це рішення, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи свої енергетичні постачання як зброю. Ми вжили чітких кроків, щоб перекрити кран та назавжди покласти край ері російського викопного палива в Європі".