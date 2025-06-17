Адміністрація Трампа розпускає групу, що займалася тиском на Росію – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа в останні тижні призупинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка була створена для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною, повідомляє агентство Reuters у вівторок.

Як пише агентство з посиланнями на джерела серед американських чиновників, ця ініціатива була започаткована та координована високопоставленими співробітниками Ради національної безпеки, хоча до неї долучилися також представники Державного департаменту, Міністерства фінансів, Пентагону та розвідувальних служб. Серед тих, хто працював над цією ініціативою, був Ендрю Пік, найвищий посадовець РНБ з питань Європи та Росії, якого у травні було звільнено з посади.

"Ця ініціатива, яка була започаткована навесні, втратила імпульс у травні, коли учасникам стало все більш очевидно, що президент США Дональд Трамп не зацікавлений у прийнятті більш конфронтаційної позиції щодо Москви", - пише агентство з посиланнями на джерела серед американських чиновників.

Згідно з інформацією, Трамп останніми місяцями все більше розчаровується тим, що його зусилля "покласти край війні в Україні" не приносять жодних результатів, він почав говорити, що США можуть взагалі відмовитися від спроб посередництва у встановленні миру.

Остаточний удар для робочої групи стався приблизно три тижні тому, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому, включаючи всю команду, яка безпосередньо займалася війною в Україні, було звільнено в рамках широкої чистки, за словами трьох чиновників.

Розпуск групи також є наслідком припинення в березні роботи деяких американських агентств національної безпеки над скоординованими заходами протидії російським диверсійним операціям та операціям з дезінформації.