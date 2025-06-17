Інтерфакс-Україна
Політика
09:16 17.06.2025

Трамп звинуватив Макрона у неправдивій заяві про його від’їзд із саміту G7

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Трамп звинуватив Макрона у неправдивій заяві про його від’їзд із саміту G7
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп звинуватив французького лідера Еммануеля Макрона за його слова щодо поїздки американського президента з Канади до Вашингтона.

"Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями!", - написав він у Truth.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп достроково поїде із саміту "Великої сімки" в Канаді та пропустить останній день заходу, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

 

Теги: #трамп #g7

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