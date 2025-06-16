Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

Необхідно працювати, щоб союз між Європою та США не розвалився, тоді буде складно погрожувати такому союзу, вважає президент України Володимир Зеленський.

“Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. І ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш в безпеці, і погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, не тільки Росії”, - сказав Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Глава Української держави зазначив, що якщо будуть складнощі щодо військового або оборонного союзу між Європою і Америкою, Європі доведеться розвивати власну оборонну індустрію.