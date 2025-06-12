Інтерфакс-Україна
Політика
16:54 12.06.2025

Рубіо, вітаючи РФ з національним днем, можливо, хотів показати готовність США до діалогу з Росією про припинення вогню – нардеп

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 Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") допускає, що державний секретар США Марко Рубіо, вітаючи Росію з національним днем, хотів показати готовність США до діалогу з РФ про припинення вогню.

"Мабуть, адміністрація Трампа таким чином намагається продемонструвати Путіну, що США налаштовані вести конструктивний дипломатичний діалог з Росією задля досягнення угоди про припинення вогню. Однак насправді цілком очевидним є те, що такі спроби з боку США є абсолютно безнадійними", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

На думку Мережка, у тексті привітання Рубіо є цікавий момент: "Адресатом привітання є "російський народ", а не Путін". Він звернув увагу, що в привітанні також говориться про "світле майбутнє російського народу".

"Тобто, можливо, тут міститься якийсь натяк на майбутнє "російського народу" без Путіна і без агресивної війни. Тобто у такий спосіб американська дипломатія намагається розрізняти між керівництвом держави і її народом. Хоча зрозуміло, що стосовно такої тоталітарної диктатури, як Росія, - це ілюзія", - зазначив Мережко.

Теги: #рубіо #мережко

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