Інтерфакс-Україна
Політика
15:26 12.06.2025

Привітання Рубіо з днем Росії - це підтримка агресії, вважає нардеп

1 хв читати
Привітання Рубіо з днем Росії - це підтримка агресії, вважає нардеп

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") розцінює привітання державного секретаря США Марко Рубіо Росії з національним днем як підтримку агресії РФ проти України.

"Держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії. І зробив це на тлі знищених українських міст, тисяч убитих, мільйонів зламаних доль. Привітання агресору — це не дипломатія. Це підтримка агресії та імперських амбіцій. Це спроба "знайти мир" у той момент, коли росія продовжує щодня вбивати цивільних, нищить інфраструктуру. Коли ракети летять на Харків, Суми, Київ, Львів, Миколаїв, Одесу, Херсон та сотні інших українських міст. Коли дрони скидають смертоносні заряди на житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи. Коли кремль веде війну не лише проти України — а проти всіх, хто має силу духа боронити свободу і гідність", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами народної депутатки, привітання Рубіо - одна з найбільш деструктивних позицій, "яка не лише публічно спрямована на потурання агресії кремля, а й свідчить про втрату лідерства США серед країн вільного світу".

"Підтримувати Росію сьогодні — це все одно що аплодувати Гітлеру в 1942-му. Тоді теж багато хто хотів "перемир’я". Але закінчилося Нюрнбергом", - підкреслила Фріз.

Теги: #рубіо #день_россия #фріз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 12.06.2025
Сибіга: Мені було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора

Сибіга: Мені було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора

08:33 12.06.2025
Рубіо сподівається на конструктивну взаємодію США з РФ задля досягнення міцного миру між Росією та Україною

Рубіо сподівається на конструктивну взаємодію США з РФ задля досягнення міцного миру між Росією та Україною

17:51 04.06.2025
Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

17:37 04.06.2025
Тзв "меморандум" РФ свідчить, що Москва не планує закінчувати війну – нардеп Фріз

Тзв "меморандум" РФ свідчить, що Москва не планує закінчувати війну – нардеп Фріз

17:47 03.06.2025
Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обговорили результати переговорів у Стамбулі

Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обговорили результати переговорів у Стамбулі

18:11 23.05.2025
Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

15:55 23.05.2025
Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

18:50 21.05.2025
Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

20:40 20.05.2025
Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

18:28 20.05.2025
Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

ОСТАННЄ

Сибіга на "Веймар+" розповів союзникам про очікування України від підсумкових документів і рішень самітів ЄС, НАТО та G7

64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%

Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України

У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

"Маніфест" миротворчих кіл СДПН закликає до "роззброєння" та переговорів з Росією – ЗМІ

Трамп не виключив, що помириться з Маском

Ми не відійдемо від України - міністр оборони Бельгії

Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

Віктор Дубовик поставив під сумнів прозорість конкурсу на голову БЕБ

Порошенко вимагає термінового засідання парламенту через кризу з фортифікаціями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА