Привітання Рубіо з днем Росії - це підтримка агресії, вважає нардеп

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") розцінює привітання державного секретаря США Марко Рубіо Росії з національним днем як підтримку агресії РФ проти України.

"Держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії. І зробив це на тлі знищених українських міст, тисяч убитих, мільйонів зламаних доль. Привітання агресору — це не дипломатія. Це підтримка агресії та імперських амбіцій. Це спроба "знайти мир" у той момент, коли росія продовжує щодня вбивати цивільних, нищить інфраструктуру. Коли ракети летять на Харків, Суми, Київ, Львів, Миколаїв, Одесу, Херсон та сотні інших українських міст. Коли дрони скидають смертоносні заряди на житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи. Коли кремль веде війну не лише проти України — а проти всіх, хто має силу духа боронити свободу і гідність", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами народної депутатки, привітання Рубіо - одна з найбільш деструктивних позицій, "яка не лише публічно спрямована на потурання агресії кремля, а й свідчить про втрату лідерства США серед країн вільного світу".

"Підтримувати Росію сьогодні — це все одно що аплодувати Гітлеру в 1942-му. Тоді теж багато хто хотів "перемир’я". Але закінчилося Нюрнбергом", - підкреслила Фріз.