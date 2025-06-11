Інтерфакс-Україна
Політика
16:04 11.06.2025

Трамп не виключив, що помириться з Маском

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Трамп не виключив, що помириться з Маском

Президент США Дональд Трамп у середу припустив можливість залагодження розбіжностей із його колишнім близьким соратником - бізнесменом Ілоном Маском.

"Думаю, я міг би зробити це", - заявив Трамп у подкасті Pod Force One, відповідаючи на запитання про те, чи можливе таке примирення.

Трамп також зазначив, що наразі його пріоритет - не налагодження стосунків із Маском, а розв'язання найгостріших проблем, що постали перед США.

Американський президент також додав, що не звинувачує Маска у сварці, й водночас дещо засмучений і здивований тим, що сталося.

"Він накинувся на наш феноменальний законопроєкт... Думаю, насправді він дуже шкодує про свої слова", - зазначив Трамп.

Раніше в середу Маск заявив у соцмережі Х, що шкодує про деякі висловлювання з критикою Трампа.

Конфлікт між Трампом і Маском, який донедавна очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розгорівся наприкінці минулого тижня.

Маск розкритикував адміністрацію Трампа за небажання жорстко економити бюджетні кошти. На думку підприємця, це призведе до подальшого швидкого зростання держборгу США.

Пізніше Трамп заявив, що їхні дружні стосунки з Маском скінчилися.

Теги: #маск #трамп

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