Інтерфакс-Україна
Політика
17:57 08.06.2025

Трамп пригрозив Маску "дуже серйозними наслідками" за фінансування демократів - ЗМІ

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Трамп пригрозив Маску "дуже серйозними наслідками" за фінансування демократів - ЗМІ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Ілон Маск матиме "серйозні наслідки", якщо фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії, коли вони балотуватимуться на посаду президента, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News.

"Якщо він це зробить, йому доведеться розплатитися за наслідки. Йому доведеться понести дуже серйозні наслідки, якщо він це зробить", – сказав Трамп NBC News.

Він не уточнював, з які саме "наслідки" можуть постати перед Маском. Президент також заявив, що не має бажання відновлювати свої стосунки з Маском після того, як ворожнеча між ними виникла на публічному обговоренні на початку цього тижня.

На запитання, чи вважає він, що його стосунки з генеральним директором Tesla та SpaceX завершені, Трамп відповів: "Я б припустив, що так". Він також звинуватив Маска у "неповазі до посади президента".

"Я вважаю, що це дуже погано, бо він дуже зневажливий. Не можна не поважати посаду президента", – додав Трамп.

Маск у четвер запустив шквал постів на каналі X проти президента, включаючи вже видалений пост, у якому висвітлюються колишні зв'язки між президентом і покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

За кілька днів до їхнього публічного відходу Маск критикував законопроєкт про витрати, очолюваний Республіканською партією, який Палата представників ухвалила минулого місяця.

В Овальному кабінеті в четвер Трамп відповів на критику Маска, заявивши журналістам: "Я дуже розчарований, тому що Ілон знав внутрішню роботу цього законопроєкту. Я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону".

Незабаром після цих коментарів Маск запустив свій шквал постів, у тому числі вже видалений пост, який рекламує заклик до імпічменту Трампа, і інший, де він сказав, що тарифна програма президента спричинить рецесію пізніше цього року.

Він також написав у четвер: "Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярдах і мільярдах доларів, — це розірвати урядові субсидії та контракти Ілона", маючи на увазі федеральні контракти зі SpaceX. "Я завжди був здивований, що Байден цього не зробив!"

У суботу Трамп заявив, що більше не висловлював своєї пропозиції щодо скасування федеральних контрактів компаній Маска.

Він також поставив під сумнів думку про те, що опозиція Маска до "Закону про один великий красивий законопроєкт" ставить під загрозу шанси законопроєкту на успіх, заявивши, що він "дуже впевнений", що законопроєкт буде ухвалено Сенатом до 4 липня. "Республіканська партія ніколи раніше не була такою єдиною. Такого ніколи не було. Насправді це більше, ніж було три дні тому", - сказав Трамп.

Маск надав значну фінансову підтримку президентській кампанії Трампа у 2024 році, витративши минулого року понад чверть мільярда доларів на його підтримку в штатах, що коливаються. У перші місяці роботи адміністрації Трамп призначив Маска керівником Департаменту ефективності уряду, де він керував масовими звільненнями федеральних працівників і закриттям або частковим закриттям кількох агентств.

Теги: #маск #трамп

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