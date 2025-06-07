Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/06/03

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар переконана, що фабулу рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо санкцій проти п'ятого президента України (2014-2019), народного депутата, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка ще у 2019 році анонсував колишній український політик і юрист Андрій Портнов, убитий в Іспанії 21 травня, повідомляється на сайті політсили.

"В телеграм-каналі Портнова за 2019 рік ми знайшли пост, який повністю повторює фабулу санкцій на Порошенка від 2025 року, впроваджених РНБО", – сказала Сюмар в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, після повернення в Україну у 2019 році Портнов мав намір помститися учасникам Революції гідності і Порошенку, у тому числі за впроваджені проти режиму Януковича санкції, конфіскацію майна, розслідування та вироки. "У 2019 році Портнов пише пост про причетність Порошенка до Харківських угод, що є абсолютним нонсенсом. І у 2025 році практично слово в слово все це повторюється в санкціях і в санкційному інструменті", – стверджує нардепка.

Сюмар також повідомила, що народні депутати з інших фракцій ще не поставили жодного підпису за створення парламентської ТСК щодо впливу Портнова на судову та правоохоронну систему України, яку тиждень тому ініціювала "Євросолідарність". "Потрібна певна кількість підписів для того, щоб ініціатива про створення ТСК зібрала 150 голосів. Вона буде… Коли ми попросили наших колег з інших фракцій, то жоден депутат не поставив свого підпису. І ми зараз працюємо над тим, щоб ці підписи зібрати", – сказала вона.

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Його застрелили в спину, коли він збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства

2 червня співголова фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко розповіла, що фракція ініціювала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів впливу Портнова на судову систему і правоохоронні органи і чекає в цю комісію представників від всіх фракцій українського парламенту.

13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.