Інтерфакс-Україна
Політика
14:11 07.06.2025

Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

3 хв читати
Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/06/03

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар переконана, що фабулу рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо санкцій проти п'ятого президента України (2014-2019), народного депутата, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка ще у 2019 році анонсував колишній український політик і юрист Андрій Портнов, убитий в Іспанії 21 травня, повідомляється на сайті політсили.

"В телеграм-каналі Портнова за 2019 рік ми знайшли пост, який повністю повторює фабулу санкцій на Порошенка від 2025 року, впроваджених РНБО", – сказала Сюмар в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, після повернення в Україну у 2019 році Портнов мав намір помститися учасникам Революції гідності і Порошенку, у тому числі за впроваджені проти режиму Януковича санкції, конфіскацію майна, розслідування та вироки. "У 2019 році Портнов пише пост про причетність Порошенка до Харківських угод, що є абсолютним нонсенсом. І у 2025 році практично слово в слово все це повторюється в санкціях і в санкційному інструменті", – стверджує нардепка.

Сюмар також повідомила, що народні депутати з інших фракцій ще не поставили жодного підпису за створення парламентської ТСК щодо впливу Портнова на судову та правоохоронну систему України, яку тиждень тому ініціювала "Євросолідарність". "Потрібна певна кількість підписів для того, щоб ініціатива про створення ТСК зібрала 150 голосів. Вона буде… Коли ми попросили наших колег з інших фракцій, то жоден депутат не поставив свого підпису. І ми зараз працюємо над тим, щоб ці підписи зібрати", – сказала вона.

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Його застрелили в спину, коли він збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства

2 червня співголова фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко розповіла, що фракція ініціювала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів впливу Портнова на судову систему і правоохоронні органи і чекає в цю комісію представників від всіх фракцій українського парламенту.

13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

Теги: #портнов #порошенко #сюмар #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:36 07.06.2025
США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

03:04 07.06.2025
Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

11:08 06.06.2025
Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

17:54 05.06.2025
Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

17:06 05.06.2025
Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

10:44 05.06.2025
Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

08:44 05.06.2025
Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

22:14 04.06.2025
Трамп перепостив заклик колумніста WP прийняти закон про руйнівні санкції на РФ як важіль впливу на Путіна

Трамп перепостив заклик колумніста WP прийняти закон про руйнівні санкції на РФ як важіль впливу на Путіна

19:46 04.06.2025
Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій

Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій

05:47 04.06.2025
Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

ОСТАННЄ

ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

Рух "ЧЕСНО": 62% мерів українських міст є гривневими мільйонерами, родини трьох мерів - доларовими мільйонерами

В ЄК сподіваються в короткі терміни оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною для подальшої економічної підтримки

Зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та 2022 році, триває вже 1198 днів – Маркарова

На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

Словацькі парламентарі висловилися проти антиросійських санкцій, Чехія зберігає курс на посилення тиску на РФ

Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

Тзв "меморандум" РФ свідчить, що Москва не планує закінчувати війну – нардеп Фріз

Зеленський на "Рамштайн" закликав партнерів прискорити процес координації Коаліції охочих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА