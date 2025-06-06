Рух "ЧЕСНО": 62% мерів українських міст є гривневими мільйонерами, родини трьох мерів - доларовими мільйонерами

Шістдесят два відсотки мерів українських міст з населенням понад 50 тис. є гривневими мільйонерами, це родини 33 міських голів, які задекларували грошових заощаджень у різній формі й валюті на суму понад 1 млн грн, 13 з них мають понад 10 млн грн заощаджень, а троє - понад 40 млн грн, тобто вони - доларові мільйонери.

Про це свідчить дослідження руху "ЧЕСНО" з аналізом декларацій мерів понад 50 найбільших українських міст.

"Попри війну, рік у рік зростають як доходи родин очільників громад, так і їхні заощадження, автопарки, земельні ділянки й житлова площа. У 2024 році задекларовані статки знову вразили масштабом: у деклараціях з’явилися вілли, гектари землі, нові квартири та дорогі автомобілі. І хоча формально це майно часто записано не на самих мерів, а на їхніх дружин або батьків, воно є частиною сімейного добробуту", - йдеться у повідомленні руху за підсумками дослідження, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Зазначається, що у деклараціях мерських родин — тисячі квадратних метрів житла, десятки гектарів землі та автопарки на десятки машин. "Так, родини трьох міських голів - Первомайська (Миколаївська обл.), Олександрії (Кіровоградська обл.) та Лозової (Харківська обл.) - мають у власності по більш як пів сотні гектарів землі. Ще п’ять мерських сімей або володіють, або користуються безоплатно понад тисячею метрів квадратних житлової й нежитлової площі", - повідомляє рух "ЧЕСНО".

Ще одна важлива й дороговартісна категорія для декларування — транспортні засоби. Тут, окрім найпопулярніших легкових автомобілів, з’являються вантажівки, мотоцикли, причепи й водні засоби. Найбільше транспортних засобів належить подружжю Філатових (Дніпро) — вісім автівок і ще одна в користуванні. Найпопулярніші марки машин серед українських мерів — Toyota і Volkswagen. Водночас п’ять міських голів, мабуть, їздять на велосипедах чи пересуваються громадським транспортом, бо не задекларували жодної автівки.

Повідомляється, що за минулий рік 53 очільники українських міст із населенням понад 50 тис. осіб разом задекларували майже 204,5 млн грн доходів як власних, так і членів їхніх родин. Водночас мерські заробітні плати становили менше ніж чверть від зазначеної суми — 48,6 млн. Найвищі винагороди 2024-го показали: Ігор Терехов (Харків) — понад 2 млн грн, Анатолій Вершина (Павлоград) — 1,590 млн грн, Юрій Вілкул (Кривий Ріг) — 1,409 млн грн, Анатолій Бондаренко (Черкаси) — 1,342 млн грн і Олег Демченко (Первомайськ) — 1,325 млн грн. Готівки й грошей на рахунках у банках родини мерів мають удвічі більше. Якщо конвертувати всі задекларовані долари, євро, злоті, криптовалюту й золоті злитки, то сума сягає 445 млн грн.

Згідно з дослідженням, "62% мерів українських міст із населенням понад 50 тис. є гривневими мільйонерами. Йдеться про родини 33 міських голів, які задекларували грошових заощаджень у різній формі й валюті на суму понад 1 млн грн. З них 13 мають більше як 10 млн. грн заощаджень. А троє — понад 40 млн грн, тобто стали доларовими мільйонерами".

Указано, що кошти тримають у різних валютах, тож загальна сума приблизна й відповідає курсу НБУ станом на 1 травня 2025-го: долар США — 41,47 грн, євро — 47,17 грн, польський злотий — 11,0350 грн.

На верхівці рейтингу очікувано опинився столичний міський голова. Віталій Кличко задекларував понад 6 млн грн наявних у нього коштів. Інвестує він в рідних людей: мер Києва показав величезну позику братові Володимиру — EUR2,2 млн й $130 тис.

У сім’ї Бориса Філатова (Дніпро) — понад 57,5 млн грн, Віктора Шакирзяна (Рівне) — 42,8 млн грн, Андрія Балоги (Мукачево) — майже 37 млн грн, з яких 30, щоправда, перебувають у заставі ВАКСу, Геннадія Труханова (Одеса) — 30,4 млн грн та Андрія Абрамченка (Ізмаїл) — 30,2 млн грн.

Повідомляється, що у власності родин міських голів у 2024 році з’явилися відпочинкові вілли, десятки гектарів землі, новенькі квартири й автомобілі. Усі ці обновки міські голови показали в деклараціях за минулий рік. Вже традиційно скуповують дороге майно не самі очільники міст, а їхні другі половинки. Наприклад, дружина Ужгородського міського голови Влада Андріїв заснувала дві компанії, вартість корпоративних прав яких ледь не сягнула 100 млн грн.

"А декому пощастило, можливо, більше за всіх: їм родичі дарували мільйони. Так Юрій Вілкул — в.о. міського голови Кривого Рогу отримав машину від сина, натомість в.о. мера Рівного Віктор Шакирзян — понад мільйон гривень від батька, а міський голова Броварів Ігор Сапожко — майже пів мільйона від матері", - повідомляють у русі "ЧЕСНО".