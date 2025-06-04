Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про новий пакет підтримки на EUR400 млн.

"На сьогоднішньому UDCG я оголошу новий пакет підтримки на 400 мільйонів - на морську безпеку. Він включатиме понад 100 суден, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, суден спеціального призначення", - сказав він під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у середу.

За словами міністра, пакет містить понад 50 морських дронів і включатиме систему озброєння, сенсори, запчастини, навчання.

"Отже, повний пакет для зміцнення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози зростають як у Чорному морі, так і біля Херсонщини. Тому для України дуже важливо захиститися. І звичайно, ми хочемо підтримати Україну у свободі судноплавства та підтримці торгівельних шляхів", - додав Брекельманс.