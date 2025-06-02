Інтерфакс-Україна
Політика
20:30 02.06.2025

Заступник голови фракції "Батьківщина" Соболєв не виключає дострокових виборів у парламент Польщі

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Заступник голови фракції "Батьківщина" Соболєв не виключає дострокових виборів у парламент Польщі

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв не виключає проведення у Польщі дострокових парламентських виборів.

"Ключове - як результати президентських виборів, де переміг представник партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький, відобразяться на ситуації всередині Польщі, бо далі від цього буде залежати і урядова коаліція, і існування уряду. Я думаю ключова загроза, яка існує, це загроза дострокових парламентських виборів, розхитування ситуації в чинній коаліції на чолі з Дональдом Туском. Якщо це станеться, то фактично Польща може знову опинитися в ситуації, коли і президент, і правляча коаліція будуть представляти один правий спектр", - сказав Соболєв агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи результати президентських виборів у Польщі.

За словами Соболєва, баланс, який зараз формується, буде дуже нестабільним. Він нагадав, що Анджей Дуда, президентський термін якого закінчується, завжди був адвокатом України та ветував достатню кількість законопроєктів, а урядової коаліції це вето було набагато складніше долати.

"Ключова помилка польських політиків, як лівого, так і правого центру, так і чистих центристів в тому, що вони піддалися, абсолютно необґрунтованим настроям, які нав'язувалися через соціальні мережі, через втому в Польщі від війни, яку розв'язала рф проти України, і почали фактично підігрувати настроям людей, а не вести за собою людей", - зазначив Соболєв.

Він звернув увагу, що кандидат партії Ярослава Качинського, яка традиційно адвокатувала Україні і робила все можливе, щоб підтримати Україну, пішов настільки вправо, що це призвело до підігрування крайньоправим настроям, а не настроям правого центру цієї партії, які завжди були ключовим порядком денним "Права і справедливості".

"На мій погляд, ця помилка, буде дуже довго грати в політичному спектрі Польщі. Коли "Право і справедливість" почне уступати свою пальму першості в консервативних настроях, на жаль, проросійській крайньоправій силі. І це буде найнебезпечніше для Польщі", - підкреслив народний депутат.

Соболєв також зазначив, що і мер Варшави Рафал Тшасковський фактично під час виборчої кампанії дуже різко змістився вправо, до антимігрантськіх настроїв.

"І якщо він прямо не дозволяв собі бити по Україні то, на жаль, його заяви про, так званий, буферний статус України і багато інших речей не відповідають загальним настроям сьогоднішньої урядової коаліції яка активно виступає за членство України в НАТО і в Європейському Союзі",- сказав Соболєв.

За словами Соболєва, підігравання загальним антиукраїнським настроям, які поширювались не без допомоги російської і китайської ІПСО, заяви, які робив Навродський під час виборчої кампанії тепер приводять до того, що треба буде далі грати по цим правилах.

"Але це приведе до того, що фактично "Право і справедливість" буде втрачати свої передові позиції на правому центрі, серед консервативного крила польського суспільства і буде віддавати це, на жаль, екстремістським силам, які стоять на антиукраїнських і навіть проросійських позиціях. Хоча казати що "Право і справедливість" є проросійською - це по меншій мірі буде звучати як відкрита брехня. Це завжди була антиросійська сила. Тому я думаю, ми дуже швидко побачимо, чи зможуть ці вибори розхитати ситуацію в парламенті. Якщо в парламенті коаліція сцементується перед загрозою дострокових виборів, які їй

дуже невигідні, то тоді це буде вже внутрішнє протистояння і в Польщі, і на міжнародній арені більш крайнім позиціям діючого президента і більш поміркованим позиціям нинішній урядової коаліції", - вважає політик.

Соболєв зауважив, що для України важливо не втратити зв'язки з нинішнього урядовою коаліцією на чолі з Туском але при цьому налагодити зв'язки з новообраним президентом.

"Як в усіх класичних державах двопартійна підтримка правоцентриських та консервативних сил була б дуже і дуже важлива надалі для України. І треба для цього все робити." - сказав заступник голови фракції.

Як повідомлялось, Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців. Його опонент мер Варшави Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.

Теги: #вибори #польща #рада

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