Інтерфакс-Україна
Політика
20:04 02.06.2025

Україна у відносинах із Польщею повинна діяти раціонально, а не емоційно - Кондратюк

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Україна у відносинах із Польщею повинна діяти раціонально, а не емоційно - Кондратюк

Обрання Кароля Навроцького на посаду президента є волевиявленням польського народу, і Україна має підтримувати з Польщею тісне та конструктивне співробітництво, вважає заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Польща входить в нову політичну еру. З мінімальною перевагою на президентських виборах переміг Кароль Навроцький, кандидат від партії "Право і справедливість". Як це позначиться на партнерстві з Україною? Як вплине на ставлення до українців? Є питання, є занепокоєння, але це - демократичний вибір польського народу. Тож кого б не обрали поляки, Київ мусить мати добру і близьку співпрацю із Варшавою", - сказала Кондратюк агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, коментуючи результати президентських виборів у Польщі.

Віцеспікерка підкреслила, що Польща - найближчий сусід України з боку Європи.

"Польща - наш хаб, через який ми отримуємо зброю. Через польський кордон наші захисники їдуть на реабілітацію. Польща - член Європейського Союзу і НАТО, до яких ми так прагнемо. Польщі вигідно, щоб Україна стала членом ЄС. Польщі вигідно, щоб в Україні був сталий мир. Про це неодноразово заявляв і Кароль Навроцький", - зазначила Кондратюк.

Народна депутатка зазначила, що у відносинах із Польщею, Україна повинна діяти і мислити виходячи зі стратегічних цілей:"Раціо, а не емоціо. Саме так і діяла і планую діяти як співголова україно-польської парламентської асамблеї".

Як повідомлялось, Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців. Його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.

Теги: #вибори #коментар #польща #рада

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