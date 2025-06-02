Інтерфакс-Україна
Політика
16:00 02.06.2025

"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему

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"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему
Фото: https://eurosolidarity.org/2025

"Європейська солідарність" ініціює створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів впливу колишнього українського політика і юриста Андрія Портнова на судову систему і правоохоронні органи, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"ЄС" ініціює ТСК по впливу Портнова на судову систему і правоохоронні органи, чекаємо від всіх фракцій представників в Слідчу комісію", - написала Геращенко у Телеграм у понеділок.

Вона також розповіла, що на погоджувальній раді керівників фракцій та комітетів Верховної Ради представники "Європейської солідарності" закликали колег підтримати звернення до Конгресу США щодо продовження військової допомоги Україні.

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Портнова застрелили в спину, коли він збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.

Теги: #європейська_солідарність #геращенко #тск

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