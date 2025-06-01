Інтерфакс-Україна
Політика
18:22 01.06.2025

Україна заздалегідь попередила адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ - ЗМІ

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Україна заздалегідь попередила адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ - ЗМІ

Україна заздалегідь проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками, повідомляє портал Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.

"Україна завдає масованого удару безпілотниками по авіабазах в глибині Росії. Україна розпочала безпрецедентні удари з безпілотників у глибині Росії, націливши десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах", - йдеться у матеріалі.

За словами українського чиновника, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку. Він повідомив Axios, що операція була проведена СБУ і планувалася понад рік.

За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз – одна з них розташована в Сибірі – за тисячі кілометрів від України.

Теги: #трамп #сбу #спецоперація_павутина

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