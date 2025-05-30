Інтерфакс-Україна
Політика
19:56 30.05.2025

Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

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Під час Чорноморського безпекового форуму народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що ключовим результатом переговорів 2 червня має бути безумовне припинення вогню. Він наголосив, що якщо цього не станеться, Україна та її союзники повинні негайно перейти до плану Б, який передбачає розширене військове постачання та новий рівень санкцій проти Росії.

Політик акцентував увагу на необхідності негайних рішень, зазначивши, що затягування процесу лише збільшує втрати України у війні, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

"Нам потрібно припинити втрачати територію, припинити втрачати людей і припинити втрачати час", – заявив Порошенко.

Окрім військової підтримки, він закликав до посилення економічних обмежень для росії, зокрема припинення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба". Порошенко підкреслив, що ці заходи мають стати чітким сигналом для міжнародної спільноти, демонструючи готовність України діяти рішуче. Він також висловив сподівання, що нова адміністрація США підтримає цю ініціативу та сприятиме реалізації плану Б.

На завершення виступу Порошенко наголосив, що тільки комплексний підхід, що включає військову допомогу, санкції та економічні ініціативи, зможе змінити ситуацію та змусити росію переглянути свою позицію щодо переговорів.

 

 

Теги: #безпека #порошенко #чорноморський #форум #євросолідарність

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