Інтерфакс-Україна
Політика
15:29 27.05.2025

Роздратування Трампа не видає його готовності тиснути на РФ санкціями - Климпуш-Цинцадзе

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Роздратування Трампа не видає його готовності тиснути на РФ санкціями - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Роздратування президента США Дональда Трампа діями очільника Кремля Володимира Путіна не видає його готовності тиснути на Росію санкціями, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Заява Трампа про божевілля Путіна, про те, що він зійшов з розуму, очевидно, свідчить про роздратування президента США. Але поки що, на жаль, жодним чином не видає його готовності до переходу до іншого типу дій по відношенню до Російської Федерації, до використання тиску у вигляді санкцій, політичного додаткового тиску, продовження ізоляції Російської Федерації, а також до зміни підходів щодо надання нових пакетів воєнної допомоги для України", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна".

Народна депутатка зазначила, що у заяві щодо дій Путіна, на жаль, президент Сполучених Штатів Америки вчергове не оминув негативною увагою і президента України Володимира Зеленського.

На думку Климпуш-Цинцадзе, роздратування президента США може більше схиляти його до вже озвученої позиції і ним, і Держсекретарем Марко Рубіо, і іншими можновладцями США, щодо припинення, як вони називають, їхніх миротворчих зусиль.

"Разом з тим, нам усім потрібно на різних рівнях взаємодії з нашими європейськими колегами продовжувати докладати максимум намагань для того, щоб ось це роздратування перетворити на значне збільшення реальної допомоги Україні, припинення тиску на Україну, а навпаки на нарощування тиску на Російську Федерацію", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, Трамп після масованих комбінованих атак РФ на Україну назвав очільника Кремля "божевільним", оскільки, за його словами, той без потреби вбиває "безліч людей" і запускає ракети та безпілотники по містах в Україні "без жодної причини".

Теги: #трамп #климпуш_цинцадзе

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