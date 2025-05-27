Інтерфакс-Україна
Політика
12:41 27.05.2025

Глава МЗС Туреччини наприкінці тижня вирушить до Києва після зустрічей у Москві

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Глава МЗС Туреччини наприкінці тижня вирушить до Києва після зустрічей у Москві

Очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, вирушить до Києва наприкінці тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня, повідомляє Reuters у вівторок.

Повідомляється, що Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де він зустрівся в понеділок з Володимиром Путіним, а також з Володимиром Мединським. У вівторок Фідан зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

З посиланням на джерела агентство повідомило, що під час зустрічі Путін і Фідан обговорили "ініціативи, реалізовані останнім часом для припинення війни між Україною і Росією, (та) розвиток подій після переговорів у Стамбулі".

У понеділок Росія заявила, що головною темою переговорів з Фіданом будуть двосторонні відносини, але також буде обговорено питання України. Напередодні зустрічі турецьке джерело повідомило, що Фідан повторить пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною і РФ

Російські джерела заявили, що вважають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман потенційно придатними місцями для переговорів.

Раніше Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані, бо це "неелегантно".

 

Теги: #візит #туреччина #фидан

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